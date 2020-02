Barnier varoval Britániu pred nereálnymi očakávaniami

Štrasburg 11. februára (TASR) - Hlavný vyjednávač Európskej únie (EÚ) Michel Barnier v utorok varoval Spojené kráľovstvo pred akýmikoľvek nereálnymi očakávaniami v súvislosti s kľúčovým sektorom finančných služieb počas rokovaní o obchode po brexite.



„Nesmú byť žiadne ilúzie o tejto otázke, nebude žiadna všeobecná, globálna alebo permanentná rovnocennosť vo finančných službách,“ povedal Barnier poslancom Európskeho parlamentu (EP) počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu.



Jeho nezvyčajne pevné vyhlásenie prišlo po tom, ako britský minister financií Sajid Javid v utorok sľúbil, že vybuduje „trvalý vzťah“ britských finančných služieb s EÚ v rámci dohody o obchode po brexite, pričom svoje plány chce načrtnúť v nasledujúcich mesiacoch.



To by vyriešilo „dlhodobé potreby“ britského finančného sektora a „poskytlo by to istotu“, ktorú potrebujú medzinárodné spoločnosti, ako dodal Javid.



Británia opustila Európsku úniu 31. januára po takmer polstoročí členstva, čím sa začalo prechodné obdobie po brexite, ktoré potrvá do 31. decembra 2020.



Počas prechodu sa obe strany pokúsia dosiahnuť novú obchodnú dohodu, pričom pre Londýn je kľúčový osud londýnskeho finančného centra. Británia očakáva, že EÚ poskytne jej sektoru finančných služieb prístup na európsky trh v rámci časovo obmedzených dohôd známych ako „ekvivalencia (rovnocennosť)“.



Barnier však trvá na tom, že ekvivalencia bude „jednosmerná ulica“, o ktorej rozhodne Brusel na základe pravidelného hodnotenia, či sú britské finančné pravidlá dostatočne zlučiteľné s pravidlami EÚ.



„Budeme mať kontrolu nad týmito nástrojmi a zachováme si autonómiu pri rozhodovaní,“ trval na svojom bývalý francúzsky minister.