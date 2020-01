Barnier varuje pred prerušením obchodu s Britániou po 1. januári 2021

Brusel 27. januára (TASR) - Začiatkom budúceho roka Hrozí riziko "brutálneho" prerušenia obchodných vzťahov medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou, ak sa obom stranám do konca decembra nepodarí dosiahnuť pobrexitovú dohodu o vzájomných vzťahoch. Podľa tlačovej agentúry AFP na to v pondelok upozornil hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier.



"Prvá fáza je dokončená. Musíme začať odznova," vyhlásil Barnier v Dubline po rokovaniach s írskym premiérom Leom Varadkarom, len štyri dni pred oficiálnym dňom odchodu Británie z EÚ. Počas spoločnej tlačovej konferencie spresnil, že ak sa do konca tohto roka nepodarí dospieť k dohode o budúcich vzťahoch s Britániou, tak sa obe strany ocitnú na pokraji priepasti, najmä pokiaľ pôjde o obchod.



Pri neexistencii dohody o budúcej podobe obchodovania sa hospodárske vzťahy medzi Bruselom a Londýnom od 1. januára 2021 začnú riadiť oveľa menej výhodnými pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktoré stanovujú colné tarify na tovary.



Barnier v tejto súvislosti zdôraznil, že obe strany majú "veľmi málo času" na dosiahnutie dohody počas prechodného obdobia od začiatku februára do konca roku 2020. Existovala možnosť prechodné obdobie predĺžiť najmenej o jeden rok, čo však britský premiér Boris Johnson odmietol.



Okrem čisto obchodných vzťahov by sa obe strany mali dohodnúť aj na otázkach týkajúcich sa bezpečnosti, energetiky, rybolovu či dopravy.



Barnier chce už na budúci pondelok (3.2) predložiť zostávajúcim 27 členským štátom EÚ návrh rokovacieho mandátu s britskou stranou. Tento mandát by mohol byť odsúhlasený na jednej z ministerských rád v Bruseli najneskôr do 25. februára, čo by umožnilo začať diskusie oboch rokovacích tímov okolo 1. marca.



Britský premiér už avizoval, že začiatkom februára predstaví svoje ambície dosiahnuť podobnú dohodu o voľnom obchode akú EÚ uzavrela s Kanadou (CETA) a bez zosúladenia britského práva s európskymi pravidlami.



Barnier však z Dublinu odkázal, že úroveň prístupu Británie na jednotný európsky trh, z čoho budú mať prospech britské výrobky, bude "priamoúmerná" stupňu zosúladenia Spojeného kráľovstva s európskymi pravidlami, najmä v oblasti pravidiel o poskytovaní štátnej pomoci.



Írsky premiér Leo Varadkar pripomenul, že EÚ k rokovaniam s Londýnom pristupuje zo silnej pozície. "Sme 27 krajín, máme 450 miliónov obyvateľov a náš jednotný trh je hlavnou svetovou ekonomikou," uviedol. Zároveň priznal, že časový harmonogram na dosiahnutie dohody s britskou stranou je veľmi krátky, najmä ak chcú obe strany vybudovať úzke partnerské vzťahy.



V predošlom rozhovore pre BBC Varadkar varoval pred akýmkoľvek pokusom Londýna uzavrieť čiastočné dohody s jednotlivými krajinami Únie. Po stretnutí s Barnierom vyzval EÚ, aby v rámci pobrexitových rozhovorov s Londýnom chránila záujmy jeho krajiny a upozornil na "mimoriadne výzvy", ktorým bude Írsko v súvislosti s brexitom vystavené. Priznal, že v tejto veci sa už obrátil aj na predsedu Európskej rady Charlesa Michela.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)