Barnier ľutuje nedostatočný pokrok na rokovaniach EÚ a Británie

Brusel 24. apríla (TASR) - Michel Barnier, vyjednávač Európskej únie (EÚ) pre brexit, vyjadril v piatok poľutovanie nad nedostatočným pokrokom na rokovaniach s Britániou, za čo podľa neho môže Londýn.



Barnier po týždni rozhovorov skonštatoval, že sa na nich nepodarilo dosiahnuť hmatateľný pokrok. Pandémia nového koronavírusu, ktorá decimuje ekonomiku na oboch stranách Lamanšského prielivu, pritom ešte zvyšuje naliehavosť dohody.



„Spojené kráľovstvo sa nechcelo vážne zaoberať niektorými zásadnými otázkami,“ vyhlásil na tlačovej konferencii po poslednom kole rozhovorov.



Británia vystúpila z EÚ 31. januára. Do konca roka platí tzv. prechodné obdobie, počas ktorého musia obe strany vytvoriť nový základ pre vzájomné vzťahy. Barnier v piatok znova potvrdil, že Londýn stále odmieta prípadné predĺženie prechodného obdobia.



"Potrebujeme skutočný pokrok do júna, ak chceme do konca roka nájsť dohodu, ktorá bude zodpovedať úrovni našej vzájomnej závislosti a našej geografickej blízkosti," uviedol Barnier.



Dodal, že Británia „nemôže odmietať predĺženie prechodného obdobia a zároveň spomaľovať diskusie o dôležitých oblastiach“.



Obchodné rokovania sa začali pomerne svižne v marci, ale rýchlo sa stali obeťami pandémie, keďže Barnier aj jeho britský kolega David Frost mali pozitívne testy na nový vírus.



Rozhovory tak boli prerušené na šesť týždňov, pretože každá strana sa sústredila na boj so smrtiacim vírusom. A zároveň sa hľadali spôsoby, ako v týchto časoch viesť rozhovory, na ktorých sa zúčastňuje viac ako 100 vyjednávačov na každej strane.



Nedostatočný pokrok vyvolá obavy, že do 31. decembra sa nepodarí dosiahnuť dohodu. Obchod medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ by sa potom od budúceho roka riadil pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO), čo by znamenalo zavedie ciel a administratívnych bariér.



Táto vyhliadka je obzvlášť alarmujúca vzhľadom na hlbokú recesiu, ktorá hrozí ako EÚ, tak Británii v dôsledku pandémie. Britský premiér Boris Johnson, ktorý bol hospitalizovaný, pretože sa nakazil vírusom, však stál trvá na dodržaní koncoročného termínu brexitu.



Pre Johnsona je totiž neprijateľné, že predĺženie prechodného obdobia by znamenalo aj dlhšie dodržiavanie pravidiel a nariadení EÚ v Británii.



Jadrom problémov zostávajú témy, ktoré sa od začiatku rozhovorov nedarí vyriešiť: rybolov, dodržiavanie noriem spravodlivého obchodu, ako aj samotná architektúra dohody.



Londýn sa snaží dosiahnuť sériu samostatných dohôd o rôznych oblastiach vrátane rybolovu, tovaru, letectva, spravodlivosti a energetiky. Lídri EÚ však chcú jednu komplexnú dohodu.



Zložitý problém práv rybolovu je nesmierne dôležitý pre niekoľko kľúčových štátov EÚ, najmä pre Francúzsko, ktoré by mohlo celý proces vykoľajiť.



"Bez dohody o rybolove nebude existovať dohoda o obchode. To by malo byť Británii jasné," dodal Barnier.



Okrem toho Británia nepresvedčila Úniu, že bude pevne garantovať základné práva a trvá na znížení súčasných štandardov a odchýlení sa od štandardov ochrany údajov EÚ, čo predstavuje „vážne limity“ pre budúce partnerstvo.