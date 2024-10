Barnier: Zvýšenie daní vo Francúzsku zasiahne asi 300 spoločností

Paríž 4. októbra (TASR) - Plánované zvýšenie daní vo Francúzsku, ktorých cieľom je dostať rozpočtový deficit pod kontrolu, zasiahne približne 300 najväčších spoločností v krajine. Uviedol to premiér Michel Barnier. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Zvýšenie daní bude dočasné, na jeden alebo dva roky, a bude obmedzené na spoločnosti s ročným príjmom vo výške jednej miliardy eur alebo viac, povedal Barnier v televízii France 2.



"Požiadali sme najväčšie spoločnosti, aby vyvinuli výnimočné a dočasné úsilie," vyhlásil premiér. "A myslím si, že toto úsilie môžu akceptovať."



Uviedol tiež, že zvýšenie daní pre jednotlivých daňových poplatníkov sa dotkne len najbohatších, ktorých definoval ako pár s ročným príjmom 500.000 eur a viac.



Barnierove komentáre poskytli niektoré podrobnosti o pláne vlády na zníženie výdavkov a zvýšenie daní s cieľom získať približne 60 miliárd eur. Tieto opatrenia budú potrebné na konsolidáciu prehlbujúceho sa rozpočtového deficitu a posilnenie dôvery investorov v krajinu. Návrh rozpočtu na rok 2025 bude predložený vláde a parlamentu 10. októbra na diskusiu a prípadné zmeny.



Zvýšenie daní pre bohatých daňových poplatníkov má priniesť približne dve miliardy eur ročne, uviedol Barnier.



"Toto úsilie je oprávnené," povedal. "Nie som z toho nadšený. Radšej by som riskoval, že budem nepopulárny, ale nechcem byť nezodpovedný," vyhlásil.



Vo Francúzsku už narastá odpor voči týmto plánom. Letecké spoločnosti varovali, že zdanenie leteckej dopravy, o ktorom vraj vláda uvažuje, by bolo katastrofou pre toto odvetvie. A najväčšia francúzska podniková lobby, Medef vyzvala štát, aby uprednostnil znižovanie výdavkov.



Minister pre rozpočet Laurent Saint-Martin vo štvrtok (3. 10.) uviedol, že dočasné dane, ktoré majú pomôcť dostať deficit pod kontrolu, zasiahnu len najbohatšie domácnosti a najväčšie spoločnosti.



"Hovoríme o 0,3 % domácností, najbohatších z najbohatších, o domácnostiach bez detí, ktoré majú príjem okolo 500.000 eur ročne," povedal Saint-Martin v rozhovore pre France 2. "Nedôjde k žiadnemu všeobecnému zvýšeniu dane z príjmu," dodal.



Prezident Emmanuel Macron minulý mesiac vymenoval Barniera, veterána a stredopravého politika, za premiéra po tom, ako predčasné voľby nepriniesli žiadneho jasného víťaza.



Barnier musí rozpočet pretlačiť cez parlament, kde čelí opozícii ľavicovej koalície Nový ľudový front, najväčšieho zoskupenia v Národnom zhromaždení, ktoré chce presadiť hlasovanie o vyslovení dôvery vláde.