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Barometer trhu práce: Najžiadanejšia pozícia je operátor strojov
Barometer mapuje všetkých 24 sektorov slovenského hospodárstva a zohľadňuje aj regionálne potreby trhu práce vo všetkých krajoch.
Autor TASR
Bratislava 7. júla (TASR) - Nový Barometer trhu práce ukazuje, ktoré profesie sú na slovenskom trhu práce najžiadanejšie a ktoré budú chýbať v nasledujúcich rokoch. Informovala o tom Aliancia sektorových rád (ASR), ktorá analytický nástroj spustila. Najvyššie skóre barometer v súčasnosti ukazuje pre pozície operátor strojov v nábytkárskej výrobe, špecializovaná sestra a špecialista v oblasti priemyslu a výroby.
„Súčasná situácia na trhu práce sa vyznačuje nedostatkom pracovníkov takmer v každom odvetví slovenského hospodárstva. Preto sme v ASR vyvinuli nástroj, ktorý každému môže pomôcť pri výbere zamestnania alebo štúdia a zároveň poskytnúť navigáciu štátu pri tvorbe politík trhu práce a vzdelávania,“ uviedol generálny riaditeľ ASR Andrej Klimant.
Barometer trhu práce obsahuje zoznam viac ako 160 nedostatkových profesií, ktoré sú zoradené podľa skóre barometra. Čím je skóre vyššie, tým väčší je dopyt po pracovníkoch v danej profesii. Skóre vzniká na základe unikátnej metodiky vypracovanej expertmi ASR. Okrem počtu voľných pracovných miest zohľadňuje aj dobu zverejnenia pracovných ponúk, vzťah medzi dopytom a reálnym záujmom uchádzačov, platové podmienky, stabilitu a fluktuáciu, ako aj poznatky sektorových rád priamo z praxe.
Súčasťou Barometra trhu práce sú aj informácie o priemernej hrubej a čistej mzde pri jednotlivých profesiách a prehľad priemerných miezd žien a mužov v rovnakých profesiách.
Barometer mapuje všetkých 24 sektorov slovenského hospodárstva a zohľadňuje aj regionálne potreby trhu práce vo všetkých krajoch. Zároveň prináša prognózu vývoja trhu práce po roku 2030, ktorá je založená na podrobnej analýze dát Štatistického úradu SR, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnej poisťovne.
Nástroj je súčasťou webového portálu Kariérna brána a bol spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie prostredníctvom Programu Slovensko.
„Súčasná situácia na trhu práce sa vyznačuje nedostatkom pracovníkov takmer v každom odvetví slovenského hospodárstva. Preto sme v ASR vyvinuli nástroj, ktorý každému môže pomôcť pri výbere zamestnania alebo štúdia a zároveň poskytnúť navigáciu štátu pri tvorbe politík trhu práce a vzdelávania,“ uviedol generálny riaditeľ ASR Andrej Klimant.
Barometer trhu práce obsahuje zoznam viac ako 160 nedostatkových profesií, ktoré sú zoradené podľa skóre barometra. Čím je skóre vyššie, tým väčší je dopyt po pracovníkoch v danej profesii. Skóre vzniká na základe unikátnej metodiky vypracovanej expertmi ASR. Okrem počtu voľných pracovných miest zohľadňuje aj dobu zverejnenia pracovných ponúk, vzťah medzi dopytom a reálnym záujmom uchádzačov, platové podmienky, stabilitu a fluktuáciu, ako aj poznatky sektorových rád priamo z praxe.
Súčasťou Barometra trhu práce sú aj informácie o priemernej hrubej a čistej mzde pri jednotlivých profesiách a prehľad priemerných miezd žien a mužov v rovnakých profesiách.
Barometer mapuje všetkých 24 sektorov slovenského hospodárstva a zohľadňuje aj regionálne potreby trhu práce vo všetkých krajoch. Zároveň prináša prognózu vývoja trhu práce po roku 2030, ktorá je založená na podrobnej analýze dát Štatistického úradu SR, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnej poisťovne.
Nástroj je súčasťou webového portálu Kariérna brána a bol spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie prostredníctvom Programu Slovensko.