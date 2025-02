Barrot: EÚ prijme odvetné opatrenia v prípade ciel zo strany USA

Paríž 10. februára (TASR) - Európska únia (EÚ) prijme odvetné opatrenia, ktoré sa budú týkať akýchkoľvek ciel uvalených zo strany Spojených štátov, vyhlásil v pondelok francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noel Barrot. Únia nebude váhať, pokiaľ ide o obranu jej záujmov, zdôraznil minister v rozhovore pre televíznu stanicu TF1. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Francúzsky predstaviteľ reagoval na vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v nedeľu (9. 2.) oznámil, že Washington tento týždeň pristúpi k zavedeniu 25-percentných ciel na dovoz všetkých výrobkov z ocele a hliníka. Barrot pripomenul, že Spojené štáty uvalili clá na európsku oceľ a hliník už v roku 2018 počas prvého Trumpovho funkčného obdobia a Únia vtedy zareagovala recipročnými clami. "Nie je to prekvapenie. Toto už Donald Trump urobil v roku 2018. Vtedy sme zareagovali recipročne. Takže to zopakujeme aj tentoraz," povedal minister.



Na otázku, akú podobu budú mať odvetné opatrenia, Barrot odpovedal, že je na Európskej komisii (EK), aby rozhodla, na ktoré odvetvia sa zameria. "Nikto nemá záujem vstúpiť do obchodnej vojny s Európskou úniou," upozornil francúzsky minister zahraničných vecí.



EK v pondelok uviedla, že "nedostala žiadne oficiálne oznámenie" o dodatočných clách po tom, ako americký prezident varoval, že zavedie 25-percentné clá na dovoz ocele a hliníka. "Nebudeme reagovať na všeobecné oznámenia bez podrobností alebo písomného vysvetlenia," uviedla Komisia. V prípade potreby Únia zareaguje s cieľom "chrániť záujmy európskych podnikov, pracovníkov a spotrebiteľov pred neodôvodnenými opatreniami", dodala Komisia vo vyhlásení.