BASF počíta s vyššími tržbami a ziskom, než naznačujú odhady

Berlín 11. júla (TASR) - Nemecký chemický koncern BASF zverejnil predbežné tržby a zisk za 2. kvartál, ktoré naznačili, že štvrťročné výsledky spoločnosti výrazne prekonali očakávania. Zisk aj tržby podľa firmy podporili vyššie ceny a vyšší objem predaja.



BASF informoval, že podľa predbežných údajov dosiahli tržby za 2. štvrťrok 19,75 miliardy eur. Ak sa odhad potvrdí, bude to znamenať medziročný rast o 55,8 %. Podľa firmy mohli byť tržby ešte vyššie, výraznejšiemu rastu však zabránili nepriaznivé kurzové vplyvy.



Predbežný výsledok je napriek tomu lepší, než predpokladali analytici. Tí očakávali rast tržieb za 2. kvartál na 17,16 miliardy eur.



Spoločnosť okrem toho uviedla, že zisk pred úrokmi a daňami (EBIT) predbežne dosiahol 2,32 miliardy eur. Ak sa výsledok potvrdí, bude to znamenať prudké zlepšenie oproti rovnakému obdobiu minulého roka, v ktorom EBIT predstavoval iba 59 miliónov eur. Pod tento výsledok sa však podpísala pandémia nového koronavírusu, ktorá európske firmy v 2. kvartáli 2020 tvrdo zasiahla.



Aj v tomto prípade je predbežný výsledok lepší, než predstavujú odhady. Analytici vo svojej prognóze uviedli, že EBIT firmy BASF za 2. kvartál dosiahne 1,93 miliardy eur.



Spoločnosť zároveň zlepšila odhad na celý rok 2021. Momentálne predpokladá, že tržby sa budú pohybovať od 74 miliárd do 77 miliárd eur. Pôvodne očakávala, že to bude od 68 miliárd do 71 miliárd eur.



Zlepšila aj vyhliadky na zisk pred úrokmi a daňami. Zatiaľ čo pôvodne počítala s EBIT v rozmedzí od 5 miliárd do 5,8 miliardy eur, teraz očakáva, že dosiahne od 7 miliárd do 7,5 miliardy eur.