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BASF pokračuje v reštrukturalizácii a znižovaní počtu zamestnancov

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Sídlo nemeckej chemickej firmy BASF AG v Ludwigshafene. Foto: TASR/AP

Počet zamestnancov na plný úväzok v centrálnom závode v Ludwigshafene klesol v máji prvýkrát od roku 1954 pod 30.000.

Autor TASR
Ludwigshafen 29. júla (TASR) - Najväčšia chemická spoločnosť na svete, nemecký koncern BASF, napreduje so svojím programom reštrukturalizácie a znižovania nákladov. Počet zamestnancov na plný úväzok v centrálnom závode v Ludwigshafene klesol v máji prvýkrát od roku 1954 pod 30.000. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

„Znížili sme náklady, znížili kapitálové výdavky a zvýšili vyťaženosť našich závodov,“ uviedol v stredu generálny riaditeľ koncernu Markus Kamieth. V prvej polovici roka 2026 spoločnosť BASF zrušila viac pracovných miest ako v dvoch predchádzajúcich rokoch dohromady. Od januára 2024 do konca júna 2026 zaniklo na celom svete približne 7000 pozícií. Toto číslo nezahŕňa zníženie počtu zamestnancov v dôsledku predaja častí podniku ani zvýšenie ich počtu v závode v juhočínskom meste Čan-ťiang.
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