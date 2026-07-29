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BASF pokračuje v reštrukturalizácii a znižovaní počtu zamestnancov
Počet zamestnancov na plný úväzok v centrálnom závode v Ludwigshafene klesol v máji prvýkrát od roku 1954 pod 30.000.
Autor TASR
Ludwigshafen 29. júla (TASR) - Najväčšia chemická spoločnosť na svete, nemecký koncern BASF, napreduje so svojím programom reštrukturalizácie a znižovania nákladov. Počet zamestnancov na plný úväzok v centrálnom závode v Ludwigshafene klesol v máji prvýkrát od roku 1954 pod 30.000. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Znížili sme náklady, znížili kapitálové výdavky a zvýšili vyťaženosť našich závodov,“ uviedol v stredu generálny riaditeľ koncernu Markus Kamieth. V prvej polovici roka 2026 spoločnosť BASF zrušila viac pracovných miest ako v dvoch predchádzajúcich rokoch dohromady. Od januára 2024 do konca júna 2026 zaniklo na celom svete približne 7000 pozícií. Toto číslo nezahŕňa zníženie počtu zamestnancov v dôsledku predaja častí podniku ani zvýšenie ich počtu v závode v juhočínskom meste Čan-ťiang.
„Znížili sme náklady, znížili kapitálové výdavky a zvýšili vyťaženosť našich závodov,“ uviedol v stredu generálny riaditeľ koncernu Markus Kamieth. V prvej polovici roka 2026 spoločnosť BASF zrušila viac pracovných miest ako v dvoch predchádzajúcich rokoch dohromady. Od januára 2024 do konca júna 2026 zaniklo na celom svete približne 7000 pozícií. Toto číslo nezahŕňa zníženie počtu zamestnancov v dôsledku predaja častí podniku ani zvýšenie ich počtu v závode v juhočínskom meste Čan-ťiang.