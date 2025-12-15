Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
BASF sa dohodol so zamestnancami, najbližšie tri roky nebude prepúšťať

Nová dohoda bude platiť od 1. januára 2026 do konca roka 2028.

Autor TASR
Berlín 15. decembra (TASR) - Nemecký chemický koncern BASF podpísal dohodu, na základe ktorej najbližšie tri roky vo svojom kľúčovom závode v Ludwigshafene nepristúpi k nútenému prepúšťaniu. Zároveň pre rovnaký závod prisľúbil investície za miliardy eur. Informovala o tom agentúra DPA.

Zamestnanecká rada označila mesiace rokovaní, ktoré viedli k dohode, za „náročné“, dodala však, že „to stálo za to“. V súčasnosti platná dohoda vyprší koncom tohto roka.

Nová dohoda bude platiť od 1. januára 2026 do konca roka 2028. Počas tohto obdobia spoločnosť nebude nútene prepúšťať, uviedla firma BASF s tým, že „dohoda sa automaticky predĺži o ďalšie dva roky, ak sa podarí dosiahnuť dohodnuté ciele na obnovu ziskovosti“.

Okrem toho nová dohoda počíta s investíciami spoločnosti do závodu v objeme približne dve miliardy eur ročne. Investície by mali prispieť k modernizácii závodu a rozšíreniu jeho kapacít.

V závode v Ludwigshafene južne od Frankfurtu nad Mohanom pracuje viac než 30.000 ľudí. To je zhruba tretina z celkového počtu zamestnancov spoločnosti BASF.
