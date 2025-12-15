< sekcia Ekonomika
BASF sa dohodol so zamestnancami, najbližšie tri roky nebude prepúšťať
Nová dohoda bude platiť od 1. januára 2026 do konca roka 2028.
Autor TASR
Berlín 15. decembra (TASR) - Nemecký chemický koncern BASF podpísal dohodu, na základe ktorej najbližšie tri roky vo svojom kľúčovom závode v Ludwigshafene nepristúpi k nútenému prepúšťaniu. Zároveň pre rovnaký závod prisľúbil investície za miliardy eur. Informovala o tom agentúra DPA.
Zamestnanecká rada označila mesiace rokovaní, ktoré viedli k dohode, za „náročné“, dodala však, že „to stálo za to“. V súčasnosti platná dohoda vyprší koncom tohto roka.
Nová dohoda bude platiť od 1. januára 2026 do konca roka 2028. Počas tohto obdobia spoločnosť nebude nútene prepúšťať, uviedla firma BASF s tým, že „dohoda sa automaticky predĺži o ďalšie dva roky, ak sa podarí dosiahnuť dohodnuté ciele na obnovu ziskovosti“.
Okrem toho nová dohoda počíta s investíciami spoločnosti do závodu v objeme približne dve miliardy eur ročne. Investície by mali prispieť k modernizácii závodu a rozšíreniu jeho kapacít.
V závode v Ludwigshafene južne od Frankfurtu nad Mohanom pracuje viac než 30.000 ľudí. To je zhruba tretina z celkového počtu zamestnancov spoločnosti BASF.
