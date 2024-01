BASF vykázal za rok 2023 horšie predbežné výsledky, než sa očakávalo

Berlín 19. januára (TASR) - Nemecký chemický koncern BASF zverejnil predbežné výsledky za rok 2023, ktoré poukázali na horší než očakávaný vývoj tržieb aj zisku. Výsledky zaostali za odhadmi analytikov, aj spoločnosti samotnej. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Firma v piatok oznámila, že za rok 2023 dosiahla predbežné tržby na úrovni 68,9 miliardy eur. Spoločnosť pritom za daný rok očakávala tržby v rozmedzí od 73 miliárd do 76 miliárd eur. Výsledky zaostali aj za odhadmi analytikov, ktorí neboli takí optimistickí ako BASF a počítali s celoročnými tržbami v priemere 70,58 miliardy eur. Na porovnanie, v roku 2022 vykázala nemecká firma tržby na úrovni 87,33 miliardy eur.



Horšie výsledky zaznamenal aj zisk pred úrokmi a daňami (EBIT) bez započítania mimoriadnych položiek. Za rok 2023 dosiahol upravený EBIT predbežne 3,81 miliardy eur, zatiaľ čo spoločnosť predpokladala, že sa bude pohybovať v rozmedzí od 4 miliárd do 4,4 miliardy eur. Podobne aj analytici očakávali lepší výsledok, a to na úrovni 3,93 miliardy eur. V roku 2022 zaznamenal upravený EBIT 6,88 miliardy eur.



Firma sa síce vlani vrátila k čistému zisku, zatiaľ čo v roku 2022 zaznamenala celoročnú čistú stratu, aj tento ukazovateľ však zaostal za očakávaniami. Predbežný čistý zisk za minulý rok predstavuje 225 miliónov eur, pričom analytici počítali s niekoľkonásobne vyššou hodnotou. Za rok 2022 zaznamenala spoločnosť BASF čistú stratu 627 miliónov eur.