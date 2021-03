Koncern BASF dá 4 mld. eur na zníženie emisií skleníkových plynov

Ludwigshafen 26. marca (TASR) - Nemecký koncern BASF, najväčší svetový výrobca chemikálií z hľadiska tržieb, sa v piatok zaviazal, že do roku 2030 vynaloží až 4 miliardy eur na zníženie emisií skleníkových plynov.



Riaditeľ koncernu Martin Brudermüller uviedol, že BASF čelí rastúcemu tlaku zo strany výrobcov automobilov a ďalších veľkých zákazníkov na znižovanie emisií oxidu uhličitého (CO2). Plán výdavkov tak zahŕňa aj cieľ stať sa do roku 2050 uhlíkovo neutrálnym.



To by nemeckej spoločnosti prinieslo konkurenčnú výhodu, poznamenal Brudermüller, ale dodal tiež, že vzhľadom na nezmenené ambície skupiny rásť rýchlejšie ako trh predstavuje cieľ v oblasti emisií veľkú výzvu.



Plán BASF na dosiahnutie nulovej hodnoty emisií do roku 2050 nadväzuje na podobné sľuby konkurentov Dow a DuPont.



Brudermüller priznal, že pôvodne váhal, pokiaľ ide o cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050, chcel sa radšej sústrediť na prvé kroky a rok 2030. Ale nedávny technologický pokrok a tlak priemyselných zákazníkov, ako sú výrobcovia automobilov alebo spotrebného tovaru, ho priviedli k zmene postoja.



„Dostávame listy od našich zákazníkov s tým, že do tej či onej lehoty potrebujú, aby výrobky boli uhlíkovo neutrálne. Stúpa tlak na trhu a spolu s ním aj tlak investorov,“ uviedol Brudermüller.



BASF okrem iného vyrába katalyzátory, izolačné peny, technické plasty, nátery či vitamíny.



Hlavným zameraním investícií do klímy, a to do výšky 1 miliardy eur do roku 2025 a ďalších 2 až 3 miliárd eur do roku 2030, bude nahradenie fosílneho paliva elektrinou z obnoviteľných zdrojov.



Na porovnanie, v roku 2020 BASF investoval celkovo 3,1 miliardy eur do svojich závodov, ich vybavenia a ďalších dlhodobých aktív. A tento rok na to vyčlenil 3,6 miliardy eur, čo súvisí najmä s výstavbou nového chemického komplexu v Číne, keďže sa snaží stať sa hlavným dodávateľom chemikálií pre výrobcov batérií v ázijskej krajine.



Emisie skleníkových plynov spoločnosti BASF v roku 2018 predstavovali 21,9 milióna ton ekvivalentu CO2.