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Batérie elektromobilov majú kapacitu nad 80 % aj po vysokých nájazdoch
Približne 86 % testovaných vozidiel tvorili batériové elektromobily a 14 % plug-in hybridy.
Autor TASR
Bratislava 22. júna (TASR) - Podiel jazdených elektromobilov a plug-in hybridov, ktoré majú kapacitu batérie menšiu ako 80 % pôvodnej aj pri vysokých nájazdoch, je mimoriadne nízky. Zo 6000 testov realizovaných od roku 2023 ich bolo iba 0,3 % a vo väčšine prípadov išlo o prvé generácie plug-in hybridov. V pondelok o tom informovala spoločnosť Aures Holdings.
Približne 86 % testovaných vozidiel tvorili batériové elektromobily a 14 % plug-in hybridy. Diagnostika sa realizovala v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku.
Výsledky testovania tak podľa Aures vyvracajú rozšírený mýtus, že elektromobily po niekoľkých stovkách tisíc kilometrov strácajú použiteľnosť. Testované vozidlá s vysokým počtom najazdených kilometrov ukázali, že správne používané elektromobily si zachovávajú kapacitu batérií prekvapivo dobre.
Medzi najzaujímavejšie prípady patrí Hyundai Ioniq s batériou s kapacitou 28 kWh a nájazdom 396.000 kilometrov, ktorý slúžil ako taxi. Diagnostika pri ňom namerala stav batérie na úrovni 80 %. Podobne tri vozidlá Tesla Model S s nájazdom blížiacim sa k 300.000 km dosiahli pri nezávislom meraní takmer identické výsledky - okolo úrovne 82,5 % pôvodnej kapacity.
„Celkovo sme otestovali 21 elektromobilov s nájazdom presahujúcim 200.000 kilometrov. Všetky, okrem jedného, si zachovali stav batérie nad 80 percentami, čo je hodnota považovaná za veľmi dobrú aj z pohľadu ďalšej prevádzky vozidla,“ priblížila generálna riaditeľka skupiny Aures Holdings Karolína Topolová.
Výsledky testovania potvrdili, že plug-in hybridy dosahujú v priemere horšie výsledky ako čisté elektromobily. Približne 0,9 % testovaných PHEV vykazovalo stav batérie pod 60 percent. Ide o prirodzený dôsledok toho, že tu sú batérie menšie a prvé generácie niektorých modelov disponovali jednosmerným nabíjaním a nedostatočne vyriešeným termomanažmentom.
„Zaujímavým zistením sú však dáta pochádzajúce z vozidiel z firemných flotíl. Niektoré plug-in hybridy prichádzali do výkupu po 100.000 až 150.000 kilometroch so stavom batérie blízkym k 100 %. To jasne naznačuje, že elektrický pohon bol v týchto autách využívaný naozaj len minimálne,“ dodala Topolová. Dôvodom býva často absencia možností nabíjania na pracovisku, nepreplácanie domáceho nabíjania alebo nedostupnosť verejnej nabíjacej infraštruktúry pre zamestnancov.
Približne 86 % testovaných vozidiel tvorili batériové elektromobily a 14 % plug-in hybridy. Diagnostika sa realizovala v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku.
Výsledky testovania tak podľa Aures vyvracajú rozšírený mýtus, že elektromobily po niekoľkých stovkách tisíc kilometrov strácajú použiteľnosť. Testované vozidlá s vysokým počtom najazdených kilometrov ukázali, že správne používané elektromobily si zachovávajú kapacitu batérií prekvapivo dobre.
Medzi najzaujímavejšie prípady patrí Hyundai Ioniq s batériou s kapacitou 28 kWh a nájazdom 396.000 kilometrov, ktorý slúžil ako taxi. Diagnostika pri ňom namerala stav batérie na úrovni 80 %. Podobne tri vozidlá Tesla Model S s nájazdom blížiacim sa k 300.000 km dosiahli pri nezávislom meraní takmer identické výsledky - okolo úrovne 82,5 % pôvodnej kapacity.
„Celkovo sme otestovali 21 elektromobilov s nájazdom presahujúcim 200.000 kilometrov. Všetky, okrem jedného, si zachovali stav batérie nad 80 percentami, čo je hodnota považovaná za veľmi dobrú aj z pohľadu ďalšej prevádzky vozidla,“ priblížila generálna riaditeľka skupiny Aures Holdings Karolína Topolová.
Výsledky testovania potvrdili, že plug-in hybridy dosahujú v priemere horšie výsledky ako čisté elektromobily. Približne 0,9 % testovaných PHEV vykazovalo stav batérie pod 60 percent. Ide o prirodzený dôsledok toho, že tu sú batérie menšie a prvé generácie niektorých modelov disponovali jednosmerným nabíjaním a nedostatočne vyriešeným termomanažmentom.
„Zaujímavým zistením sú však dáta pochádzajúce z vozidiel z firemných flotíl. Niektoré plug-in hybridy prichádzali do výkupu po 100.000 až 150.000 kilometroch so stavom batérie blízkym k 100 %. To jasne naznačuje, že elektrický pohon bol v týchto autách využívaný naozaj len minimálne,“ dodala Topolová. Dôvodom býva často absencia možností nabíjania na pracovisku, nepreplácanie domáceho nabíjania alebo nedostupnosť verejnej nabíjacej infraštruktúry pre zamestnancov.