Batérie vyrobené vo Voderadoch a Šuranoch budú pre rôznych zákazníkov

Bratislava 2. decembra (TASR) - Závody vo Voderadoch a v Šuranoch budú vyrábať batérie pre rôzne segmenty trhu. Uviedol to pre TASR Pavol Krokoš, výkonný riaditeľ spoločnosti InoBat.



"Voderady aj Šurany budú vyrábať batérie, ale pre iné segmenty trhu. Konkrétne, batérie z Voderadov sú určené pre prémiových zákazníkov vyžadujúcich vysokovýkonné články. Batérie zo Šurian budú naopak určené pre zákazníkov vyžadujúcich veľké objemy so štandardným výkonom. V tomto zmysle sa teda Voderady a Šurany efektívne dopĺňajú, nie nahrádzajú," spresnil.



"V InoBat budeme aktívne pokračovať vo vývoji svojho technologického plánu a zároveň sa budeme aktívne podieľať na výstavbe prvej gigafactory spolu s Gotion v rámci nášho spoločného podniku Gotion InoBat Batteries (GIB)," dodal Krokoš.



Úrad vlády SR 23. novembra informoval, že v Šuranoch v okrese Nové Zámky má vzniknúť továreň na batérie do elektromobilov s kapacitou výroby 20 GWh batérií ročne s možným rozšírením kapacity produkcie až na dvojnásobok. S plným spustením výroby sa ráta v roku 2026, zamestnať má 1500 pracovníkov. Vyplýva to z memoranda o porozumení, ktoré 22. novembra podpísali premiér Robert Fico (Smer-SD) a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) so spoločnosťou GIB.