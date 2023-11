Batériová aliancia: Nová baterkáreň prinesie možnosti pre domáce firmy

Bratislava 23. novembra (TASR) - Prvá slovenská gigafabrika na batérie do elektromobilov prinesie nové možnosti aj pre slovenské firmy, a to od výroby materiálov cez komponenty, IT riešenia až po recykláciu batérií. Po oznámení zámerov investície spoločnosti Gotion InoBat Batteries (GIB) do výstavby novej továrne v Šuranoch s kapacitou 20 gigawatthodín batérií to uviedla predsedníčka Slovenskej batériovej aliancie Andrea Straková Fedorková.



Premiér Robert Fico (Smer-SD) a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) v stredu (22.11.) podpísali so spoločnosťou Gotion InoBat Batteries (GIB) memorandum o porozumení. Nová továreň by mala zamestnať asi 1500 pracovníkov a výrobu by mala spustiť v roku 2026.



"Vybudovanie gigafabriky na Slovensku okrem iného podporí aj udržateľnosť a cirkularitu celého výrobného procesu v lokálnom meradle, a to od základných materiálov až po recykláciu batérií. Zároveň v celom dodávateľskom reťazci gigafabriky sa môže uplatniť aj veľké množstvo slovenských firiem," uviedla Straková Fedorková.



Priestor vidí aj v oblasti vzdelávania a osvety v rámci realizácie rôznych aktivít spojených s propagáciou nových technológií, inovácií a ich implementácie do vzdelávacích procesov na všetkých stupňoch. "Práve aj to môže vznik tejto gigafabriky jednoznačne urýchliť," dodala.



Generálny riaditeľ slovenskej spoločnosti INO-HUB Energy Rudolf Sihlovec zdôraznil, že podpísanie memoranda je veľkou správou pre celý startupový trh. "Je dobré, že slovenské spoločnosti ako napríklad InoBat dokážu nájsť silného strategického partnera pre svoj budúci rozvoj a ďalšiu expanziu, čo nepriamo do budúcna vytvára priestor etablovať sa v očiach medzinárodných hráčov aj iných začínajúcich spoločností," upozornil. Podľa Sihlovca je dôležité si uvedomiť, že za každým takýmto príbehom sa skrýva veľa hodín tvrdej práce, odriekania a nadčasov.