Batériové elektrické vozidlá sa podieľali na predaji áut v Poľsku
Celkovo sa v Poľsku za tri kvartály tohto roka predalo zhruba 428.000 osobných áut.
Autor TASR
Varšava 18. novembra (TASR) - Batériové elektrické vozidlá (BEV) a hybridy sa na celkovom predaji áut v Poľsku v prvých troch kvartáloch roka podieľali takmer 60 %. Poukázali na to výsledky prieskumu poľskej asociácie automobilového priemyslu (PZPM) a poradenskej spoločnosti KPMG. Informovala o tom agentúra PAP.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa predaj čisto elektrických áut a hybridov zvýšil za deväť mesiacov tohto roka o 19,1 %. Ešte výraznejší rast predaja zaznamenali iba BEV, kde predaj vzrástol viac než dvojnásobne, pričom dosiahol 26.000 vozidiel.
Celkovo sa v Poľsku za tri kvartály tohto roka predalo zhruba 428.000 osobných áut. Medziročne to predstavuje rast o 7,3 %. Rast zaznamenal aj predaj motocyklov a úžitkových vozidiel. Naopak, produkcia áut v krajine klesla o 29 % na 312.000.
