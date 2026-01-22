< sekcia Ekonomika
Batériové úložisko InoBat posilní energetickú bezpečnosť oravskej OFZ
Pokročilé riešenie batériového ukladania energie umožní spoločnosti OFZ efektívnejšie hospodáriť s energiou a stabilizovať energetické toky počas výrobných špičiek.
Autor TASR
Bratislava 22. januára (TASR) - Spoločnosť InoBat posilňuje energetickú nezávislosť hutníckej spoločnosti OFZ v Oravskom Podzámku prostredníctvom batériového úložného systému. V prvej fáze projektu, ktorý je spolufinancovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR, bolo do výrobného závodu OFZ dodaných šesť kontajnerových batériových úložísk. Celková kapacita systému dosahuje 30 megawatthodín (MWh) s plánovaným výkonom 10 megawattov (MW). Kompletné odovzdanie projektu je naplánované na koniec marca 2026.
„Pre energeticky intenzívnu výrobu je vlastné batériové úložisko strategickým riešením. Umožňuje nám efektívnejšie riadiť špičkové odbery a flexibilne reagovať na volatilitu cien elektriny,“ uviedol Michal Bajo, vedúci projektu zo spoločnosti OFZ.
„InoBat pre nás navrhol riešenie presne na mieru našej prevádzky. Oceňujeme najmä dlhodobé partnerstvo so spoločnosťou, ktorá rozumie špecifikám priemyselnej výroby a zabezpečí kompletnú starostlivosť počas celého životného cyklu zariadenia,“ doplnil.
Pokročilé riešenie batériového ukladania energie umožní spoločnosti OFZ efektívnejšie hospodáriť s energiou a stabilizovať energetické toky počas výrobných špičiek. Systém je navrhnutý tak, aby v kombinácii s riadiacim systémom EMS a výkonovou elektronikou PCS prinášal merateľné úspory prevádzkových nákladov a zároveň prispieval k znižovaniu uhlíkovej stopy výrobného procesu.
EMS monitoruje stav batérií a potreby siete a dynamicky riadi proces nabíjania a využívania úložiska. PCS zabezpečuje konverziu elektrického prúdu medzi batériou a elektrickou sieťou.
Projekt zahŕňa okrem samotnej dodávky riešenia aj kompletné stavebné a elektromontážne práce, vybudovanie potrebnej infraštruktúry a prípravu na plnú integráciu do systémov EMS a PCS. Kompletné odovzdanie projektu vrátane technických skúšok a plne integrovanej prevádzky je naplánované na koniec marca 2026.
„Slovenský priemysel potrebuje riešenia, ktoré prinášajú skutočnú energetickú nezávislosť a stabilitu prevádzky,“ dodala Victoria Vernarecová zo spoločnosti InoBat.
