Baterkáreň v Šuranoch získala stavebné povolenie

Na snímke štatutárny zástupca EKOCONSULT - enviro, a.s. Vladimír Žúbor počas tlačovej konferencie spoločnosti GIB EnergyX Slovakia v Bratislave v utorok 29. apríla 2025. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Šurany/Nitra 19. augusta (TASR) - Baterkáreň v plánovanom priemyselnom parku v Šuranoch v Novozámockom okrese dostala od Regionálneho úradu pre územné plánovanie a výstavbu Nitra stavebné povolenie. Spoločnosti GIB EnergyX Slovakia to umožní vybudovať výrobné objekty určené na prototypovú výrobu v rozsahu do jednej gigawatthodiny.





.

