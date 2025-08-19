< sekcia Ekonomika
Baterkáreň v Šuranoch získala stavebné povolenie
Autor TASR
Šurany/Nitra 19. augusta (TASR) - Baterkáreň v plánovanom priemyselnom parku v Šuranoch v Novozámockom okrese dostala od Regionálneho úradu pre územné plánovanie a výstavbu Nitra stavebné povolenie. Spoločnosti GIB EnergyX Slovakia to umožní vybudovať výrobné objekty určené na prototypovú výrobu v rozsahu do jednej gigawatthodiny.
