Bavorskí farmári kritizujú nízke ceny masla
Pri spotrebiteľskej cene 0,99 eura nie sú výrobné náklady v dodávateľskom reťazci potravín pokryté ani pre mliekarne, ani pre farmárov, tvrdí BBV.
Autor TASR
Mníchov 10. decembra (TASR) - Bavorský zväz farmárov (BBV) vyzýva na preskúmanie súčasných cien masla. Prepad cien je potenciálne nezákonný a protimonopolné úrady musia prešetriť akékoľvek náznaky porušenia práva hospodárskej súťaže, uviedla v stredu generálna tajomníčka zväzu Stefanie Sabetová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Pri spotrebiteľskej cene 0,99 eura nie sú výrobné náklady v dodávateľskom reťazci potravín pokryté ani pre mliekarne, ani pre farmárov, tvrdí BBV. V liste adresovanom Spolkovému úradu pre ochranu hospodárskej súťaže (Bundeskartellamt), ktorý získala DPA, združenie vyjadruje silné podozrenie, že maslo sa predáva pod cenu. Úrad potvrdil prijatie listu, k jeho obsahu sa odmietol bližšie vyjadriť.
„To, čo tu vidíme, je súťaž o imidž najlacnejšieho výrobcu, a to vysiela úplne nesprávny signál,“ uviedol Peter Köninger, ktorý v BBV zastupuje miestnych producentov mlieka. „Dumpingové ceny, ktoré ohrozujú celé hodnotové reťazce, nemôžu byť akceptovanou trhovou stratégiou,“ zdôraznil.
