Bavorskí pivovarníci zvažujú spoplatnenie vstupu na Oktoberfest
Autor TASR
Mníchov 3. februára (TASR) - Pivovarníci v Bavorsku uvažujú o zavedení vstupného pre účastníkov festivalu Oktoberfest. „Pri podujatiach, ako je Oktoberfest, musíme zvážiť, či pivo môže byť primárnym základom pre výpočet všetkých nákladov,“ uviedol Georg Schneider, prezident Bavorského zväzu pivovarníkov, pre utorkové vydanie denníka Augsburger Allgemeine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Pivo na Oktoberfeste je každým rokom drahšie. V roku 2025 stál liter 14,50 až 15,80 eura. To bolo v priemere o 3,52 % viac ako v roku 2024. Mesto Mníchov ako organizátor festivalu ceny nestanovuje, iba kontroluje ich primeranosť. Cena litra piva na tento rok ešte nie je známa. Návštevníci prostredníctvom konzumácie piva prispievajú na pokrytie nákladov festivalu, čo zahŕňa veci ako postavenie stanov, ale aj platenie kapiel a personálu, priblížil Schneider. „Nakoniec si musíme položiť otázku, či samotné pivo stačí na financovanie podujatia, akým je Oktoberfest,“ uzavrel šéf bavorských pivovarníkov.
Festival v Mníchove hovorovo známy ako „Wiesn“ je považovaný za najväčší svojho druhu na svete a každoročne ho navštívi viac ako šesť miliónov ľudí. Vstup na podujatie je voľný. Tradícia festivalu sa začala 12. októbra 1810, keď si korunný princ Ľudovít zobral za manželku princeznú Teréziu von Sachsen-Hildburghausen. Na ich počesť usporiadali oslavu a dostihy na voľnej ploche Theresienwiese na okraji mesta. O rok sa to zopakovalo a postupne sa vytvorila tradícia.
