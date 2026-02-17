< sekcia Ekonomika
Bayer sa v USA dohodol na urovnaní sporu o herbicíde Roundup
Hromadné urovnanie musí ešte schváliť súd v St. Louis v štáte Missouri.
Autor TASR
Leverkusen 17. februára (TASR) - Nemecký farmaceutický a chemický koncern Bayer uzavrel v Spojených štátoch dohodu o urovnaní žalôb týkajúcich sa pesticídu glyfosát. V rámci hromadného urovnania by spoločnosť vyplatila počas 21 rokov maximálne 7,25 miliardy dolárov (6,12 miliardy eur), oznámil Bayer v utorok. Týmto spôsobom by mali byť „urovnané prebiehajúce, ako aj možné budúce žaloby“, uviedol koncern vo vyhlásení. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Hromadné urovnanie musí ešte schváliť súd v St. Louis v štáte Missouri. Bayer zdedil v USA vlnu súdnych sporov v dôsledku akvizície americkej agrochemickej spoločnosti Monsanto, ktorú kúpil v roku 2018 za viac ako 63 miliárd USD. Podľa žalobcov môže glyfosát spôsobiť rakovinu. Komisia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) klasifikovala túto účinnú látku, ktorá je obsiahnutá v herbicíde Roundup, ako „pravdepodobne karcinogénnu pre ľudí“. Viaceré európske inštitúcie sa s týmto záverom nestotožnili.
Dohody o urovnaní týkajúce sa glyfosátu nasledovali po rozhodnutí Najvyššieho súdu USA prijať na preskúmanie prípad žalobcu Johna Durnella, ktorému súd v štáte Missouri priznal nárok na odškodnenie vo výške 1,25 milióna USD. Najvyšší súd sa kauzou zaoberá na základe žiadosti administratívy prezidenta Donalda Trumpa. Jej právny zástupca minulý rok v decembri vo svojom stanovisku skonštatoval, že schválenie pesticídu zo strany príslušnej federálnej agentúry nemožno zvrátiť súdnymi spormi v jednotlivých štátoch.
Prípad pred Najvyšším súdom nie je ovplyvnený dohodou o urovnaní a je dôležitý v záujem zrušenia významných rozsudkov o náhrade škody, proti ktorým sú ešte podané opravné prostriedky a ktoré nie sú pokryté hromadným urovnaním, vysvetlila spoločnosť Bayer.
(1 EUR = 1,1855 USD)
