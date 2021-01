Bayer skúma, či vie pomôcť CureVacu vyrábať vakcínu proti koronavírusu

Berlín 17. januára (TASR) - Nemecký farmaceutický gigant Bayer skúma, či môže pomôcť spoločnosti CureVac vyrábať experimentálnu vakcínu proti ochoreniu COVID-19. Uviedol to v nedeľu jeho riaditeľ Werner Baumann pre noviny Welt am Sonntag.



Na celom svete sa už začalo s očkovaním proti ochoreniu, a hoci sa pri tom používajú rôzne vakcíny, mnoho krajín tvrdí, že ich schopnosť dostať nový koronavírus pod kontrolu je obmedzená pre nižšie, ako boli očakávané dodávky vakcín.



Baumann pre Welt am Sonntag vyhlásil, že koncern je pripravený pomôcť. „Nejde primárne o finančné dôvody, ale o čo najrýchlejšie sprístupnenie vakcíny,“ vyhlásil.



Bayer tento mesiac súhlasil s tým, že pomôže nemeckej spoločnosti CureVac s vývojom jej vakcíny proti ochoreniu COVID-19, ktorá je už v neskorom štádiu klinických štúdií a ešte nebola schválená.



Koncern, ktorý okrem iného vyrába aj lieky, teraz „intenzívne skúma“, či môže rozšíriť túto spoluprácu z vývoja aj na výrobu vakcíny pre CureVac, povedal Baumann.



„Vďaka našej výrobnej sieti v Nemecku a USA a tomu zodpovedajúcim dodacím lehotám by sme boli v zásade schopní vyrábať vakcíny vo väčšom množstve,“ vyhlásil.



V piatok (15. 1.) americký výrobca liekov Pfizer oznámil, že dôjde k dočasnému spomaleniu dodávok vakcíny, ktorú vyvinul s nemeckým partnerom BioNTech, pre zmeny vo výrobných procesoch na zvýšenie produkcie.