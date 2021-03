Koncern Bayer urýchľuje svoju transformáciu, očakáva dynamický rast

Leverkusen 10. marca (TASR) - Nemecký chemický koncern Bayer v stredu oznámil, že urýchľuje svoju transformáciu a očakáva v nasledujúcich rokoch dynamický rast s vyššou ziskovosťou.



Riaditeľ Werner Baumann na virtuálnom Dni kapitálových trhov zdôraznil dlhodobú perspektívu rastu spoločnosti Bayer, ktorá odhaduje, že jej základný zisk na akciu sa bude v roku 2024 pohybovať v pásme od 7 do 7,50 eura pri konštantných kurzoch.



Voľný hotovostný tok by mal do roku 2024 vzrásť zhruba na 5 miliárd eur a tržby na 43 až 45 miliárd eur. Bayer predpokladá, že už v súčasnom roku 2021 naberie rast tržieb tempo, ktoré sa v nasledujúcich rokoch ešte zrýchli.



Spoločnosť plánuje tiež pokračovať v dividendovej politike a vyplatí 30 až 40 % základného zisku na akciu.



Program "efektívnosti", ktorý koncern predstavil vlani v septembri, by mu mal pomôcť posilniť zisk.



„Naším cieľom je stať sa ešte jednoduchšou, štíhlejšou a flexibilnejšou spoločnosťou,“ vysvetlil finančný riaditeľ Wolfgang Nickl.



Bayer predpokladá, že mu program prinesie ročné úspory vo výške viac ako 1,5 miliardy eur od roku 2024.