Najzamestnávateľ 2021: V štátnej správe vyhral Banskobystrický kraj

Banská Bystrica 28. januára (TASR) – V rámci štátnej a verejnej správy sa v ankete Najzamestnávateľ 2021 na prvom mieste umiestnil Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) a stal sa tak najatraktívnejším zamestnávateľom v tejto kategórii na Slovensku. Informoval o tom kraj na sociálnej sieti.



„Keď sme pred štyrmi rokmi nastúpili do vedenia župy, začali sme úrad budovať nanovo. Cez transparentné výberové konania sme prijali ľudí, ktorí sú profesionáli na svojich pozíciách, a postupne sa nám spoločne z BBSK podarilo urobiť úrad, ktorý je viditeľný. Veľmi si vážim toto ocenenie. Moja vďaka patrí všetkým kolegom na Úrade BBSK za ich nasadenie a prácu,“ reagoval šéf kraja Ján Lunter.



Úrad BBSK má 230 zamestnancov a vďaka eurofondovým projektom zamestnáva ďalších 53 špecialistov bez zaťaženia svojho rozpočtu. V krajských organizáciách kultúry pracuje 425 zamestnancov, v školstve viac ako 2800 a v oblasti sociálnych služieb 1715. Po zohľadnení zamestnancov Banskobystrickej regionálnej správy ciest, Rozvojovej agentúry BBSK a sociálnych podnikov je ich počet na úrovni 6000.



Na treťom mieste sa v tejto kategórii umiestnila rezortná organizácia ministerstva životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) takisto so sídlom v Banskej Bystrici. Poskytuje rôzne environmentálne služby, zbiera, analyzuje a prezentuje verejnosti údaje o životnom prostredí. Zabezpečuje implementáciu národných projektov a sprostredkúva eurofondy. Plní úlohy v oblasti starostlivosti o mestské a vidiecke prostredie, podporuje princípy environmentálneho manažérstva.



„SAŽP plní dôležité úlohy v našom rezorte a som rád, že rezonuje aj v spoločnosti,“ konštatoval minister životného prostredia Ján Budaj. Do ankety bola SAŽP historicky nominovaná prvýkrát.



„Ocenenie je výsledok spolupráce všetkých mojich kolegov a ďakujem zamestnancom i vedeniu rezortu životného prostredia, ktorí nám vytvárajú podmienky na kvalitnú spoluprácu,“ zdôraznil generálny riaditeľ SAŽP Michal Maco.



V desiatom ročníku ankety o najatraktívnejších zamestnávateľov minulého roka pracovného portálu Profesia.sk bolo nominovaných 240 firiem v desiatich kategóriách.