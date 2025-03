Banskobystrický kraj eviduje zničené mosty vo viacerých okresoch

Banská Bystrica 31. marca (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) eviduje zničené mosty vo viacerých svojich okresoch. TASR o tom informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková s tým, že vo Zvolenskom okrese je jeden most v havarijnom stave. Okres Poltár ich má zas vo veľmi zlom stave tri.



Dodala, že v okrese Zvolen je v správe kraja celkom 82 mostov, z toho šesť je v bezchybnom a tri sú vo veľmi dobrom stave. Osem je v dobrom, 41 je v uspokojivom, 12 je v zlom a 11 vo veľmi zlom stave. „Most cez Hron v Lieskovci je v havarijnom stave, naň je spracovaná projektová dokumentácia,“ objasnila. Most cez potok Pomiaslo pred miestnou časťou Zvolen - Kráľová je vo veľmi zlom stave, rekonštrukcia má byť v tomto roku.



V rámci rozdelenia investičného úveru vo výške 30 miliónov eur do regiónov sú v pláne aj ďalšie rekonštrukcie. Počíta sa aj s obnovou mosta vo zvolenskej Môťovej (53.422 eur) i s dofinancovaním rekonštrukcie mosta v Sampore pri Sliači (123.141 eur). Zastupiteľstvo schválilo aj opravu mosta cez Hron na ceste III/2440 Budča - Ostrá Lúka (208.437 eur). Ďalej odsúhlasilo aj 200.000 eur na projektovú dokumentáciu na obnovu mosta na ceste pod Zvolenským zámkom a križovatky cesty s Námestím SNP, Štefánikovou ulicou a Ulicou J. Jiskru.



V okrese Poltár je v správe kraja celkom 51 mostov, z toho päť je v dobrom stave, 30 v uspokojivom a 13 v zlom. V najhoršom sú most cez potok v Kokave nad Rimavicou, most nad železničnou traťou za Poltárom a most cez potok Fiľok v obci Veľká Ves. „K mostu cez potok Suchá v Hrnčiarskej Vsi je aktuálne vypracovaná projektová dokumentácia,“ pripomenula hovorkyňa s tým, že ho predbežne zaradili do registra investícií na rok 2025 s výškou 180.000 eur.



Kraj tiež pripravuje obnovu cestného mosta pri bývalej píle v Detve. V pláne je aj rekonštrukcia zničeného cestného mosta cez rieku Slatina pri železničnej stanici. Most cez Slatinu v Korytárkach je zaradený do programu rekonštrukcie mostov v majetku BBSK v prvej etape. „Zhotoviteľ stavby si prevzal stavenisko vo februári tohto roka, podľa zmluvy o dielo je termín na vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu 500 dní,“ uzavrela.