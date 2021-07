Banskobystrický kraj pokračuje s prípravou obchvatu v Detve

Detva 28. júla (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pokračuje s prípravou projektu obchvatu k novému priemyselnému parku v centre mesta Detva. „Projekt pre obe etapy je už hotový a začali sme s inžinierskou činnosťou pre získanie územného rozhodnutia pre prvú etapu,“ uviedla pre TASR hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



„Pre postup, ktorý obsahuje čiastkové úkony, ktoré musia byť jednotlivo posudzované dotknutými orgánmi, nevieme predvídať termín získania rozhodnutia,“ dodala s tým, že stavba musí byť najprv zapracovaná do územného plánu vyššieho územného celku a následne do územného plánu mesta Detva. Ako ďalej spomenula, kraj pripravuje zmenu územného plánu, v ktorom bude zapracovaná riešená preložka cesty III. triedy.



„Obchvat sídliskovej časti mesta bude zapracovaný v územnom pláne mesta za predpokladu, že navrhované zmeny územného plánu schvália poslanci mestského zastupiteľstva,“ poznamenal v stredu pre TASR hovorca mesta Detva Milan Suja.



O obchvat a aj nový priemyselný park pod Poľanou sa BBSK zaujíma, pretože jeho cieľom je pritiahnuť na Podpoľanie nových investorov. S nimi by prišli aj nové pracovné miesta pre región s vysokou nezamestnanosťou. Kraj zmluvne zabezpečil spoločnosť na vypracovanie dokumentácie na výstavbu obchvatu. Detvianske mestské zastupiteľstvo vlani v decembri schválilo požiadavku spoločnosti Punch Precision Detva, aby do územného plánu mesta, ktorý v súčasnosti pripravujú, zaradili aj rozšírenie ich súčasnej priemyselnej zóny. Podmienkou však je, aby k halám v Detve vznikla aj miestna komunikácia.