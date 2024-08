Otvorili 16 kilometrov ciest v okresoch Detva a Lučenec

Banská Bystrica 20. augusta (TASR) - Zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v utorok odovzdali do užívania viac ako 16 kilometrov zrekonštruovaných ciest v okresoch Detva a Lučenec. TASR o tom informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Dodala, že rekonštrukciou prešlo aj osem mostov, zahŕňala aj obnovu cestného násypu pred obcou Horný Tisovník v Detvianskom okrese. "Cena za celú rekonštrukciu presiahla 9,2 milióna eur a možná bola najmä vďaka tomu, že viac ako 6,6 milióna eur sa podarilo získať z eurofondov," povedal predseda BBSK Ondrej Lunter. Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť Colas Slovakia.



Podľa hovorkyne tieto obnovené úseky nadväzujú na ďalšie vo Veľkokrtíšskom okrese, ktoré BBSK odovzdal do užívania začiatkom leta. Bolo to 31 kilometrov zrekonštruovaných ciest, do ktorých investoval kraj 17,5 milióna eur. Obnovili tak strategické cesty druhej triedy v okrese. Zhotoviteľmi stavby boli spoločnosti Skanska SK a Viakorp. Rekonštrukcia zahŕňala 19 mostných objektov, lávky pre peších, 74 priepustov a deväť obojstranných autobusových nástupíšť. Bolo to aj 14 priechodov pre chodcov s bezbariérovou úpravou a príslušné osvetlenie.



Lunter zdôraznil, že v súčasnosti je tak úplne zrekonštruovaná takmer celá cesta druhej triedy, ktorá spája okresné mestá Veľký Krtíš a Lučenec a celú južnú časť cesty od Dolnej Strehovej po Vígľaš. Na ňu potom nadväzuje severná časť cesty, ktorá pokračuje od Zvolenskej Slatiny až do Banskej Bystrice. "To je viac ako 60 kilometrov kompletne zrekonštruovaných ciest v hodnote 35 miliónov eur," podotkol.