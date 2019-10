Depozit múzea v Lučenci bude kraj stáť 300 000 eur

Lučenec 18. októbra (TASR) – Lepšie podmienky na uloženie a ošetrenie zbierkových predmetov Novohradského múzea a galérie v Lučenci zabezpečí aktuálna rekonštrukcia a dostavba depozitu na Vajanského ulici. TASR o tom informovala hovorkyňa BBSK Marcela Glevická s tým, že práce sa začali v septembri a kraj do nich investuje 300 000 eur.



„Dostavba a rekonštrukcia depozitára bude zohľadňovať všetky požiadavky na uloženie, bezpečnosť a odborné ošetrenie zbierkových predmetov potrebného rozsahu. Termín ukončenia prác je plánovaný do konca roku 2019, ak nevzniknú opodstatnené okolnosti, ktoré odsúhlasí stavebný dozor,“ uviedla Glevická.



BBSK okrem toho v Lučenci investuje aj do historickej budovy na Masarykovej ulici, v ktorej sídli Novohradská knižnica a Novohradské osvetové stredisko. Podľa hovorkyne kraj na obnovu strechy a krovu budovy vynaloží viac ako 618 000 eur, čím sa táto rekonštrukcia stala najväčšou tohtoročnou investičnou akciou spomedzi kapitálových výdavkov BBSK určených na kultúru.