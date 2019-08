Banskobystrický stavebný sociálny podnik je na vzostupe

Počas polroka 2019 tento podnik zrealizoval 15 zákaziek. Medzi najväčšie patrila rekonštrukcia Domova Márie v Banskej Štiavnici.

Banská Bystrica 12. augusta (TASR) – Krajský stavebný sociálny podnik za 1. polrok tohto roka zrealizoval zákazky zhruba za 138 000 eur, aktuálne pracuje na ďalších, a to takmer za 165 000 eur. Do konca roka má naplánované práce za ďalších viac než 280.000 eur.



TASR o tom v pondelok informovala Marcela Glevická, vedúca oddelenia styku s verejnosťou Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v Banskej Bystrici. BBSK je zriaďovateľom a vlastníkom podniku.



"Viackrát počas roka som sa bol pozrieť v zariadeniach, kde robili stavebné práce naši pracovníci stavebného sociálneho podniku. Všade si ich prácu a ochotu chválili. Okrem prvoradej úlohy, ktorú sociálny podnik spĺňa, že dáva prácu dlhodobo nezamestnaným, chceme týmto projektom motivovať iné organizácie a obce, aby zakladali sociálne podniky."



"Je to pilotný projekt, kde kraj zároveň na svojich skúsenostiach testuje funkčnosť zákona o sociálnych službách," konštatoval predseda BBSK Ján Lunter.



Počas polroka 2019 tento podnik zrealizoval 15 zákaziek. Medzi najväčšie patrila rekonštrukcia Domova Márie v Banskej Štiavnici, opravy a rekonštrukcie sociálnych zariadení v budovách škôl v Banskej Bystrici a Revúcej, či zateplenie strechy, oprava a výmena podláh v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom.



Zamestnanci sociálneho podniku pracovali i pre Slovenský zväz biatlonu pri pomocných prácach v areáli Osrblie počas juniorských majstrovstiev sveta, a tiež ako subdodávatelia pri rekonštrukciách ciest.



"Aktuálne pracujú na dvoch veľkých zákazkách v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene a v Banskej Bystrici na Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša," dodal Lunter.



Podľa neho sú do konca roka naplánované práce na opravách domovov sociálnych služieb v kraji, výstavba koniarne pre banskobystrické poľnohospodárske učilište a výmena podláh v ďalších školách.



Aktuálne v sociálnom podniku pracuje 23 ľudí, z toho väčšinou stavební robotníci. Do konca roka BBSK predpokladá nárast zamestnancov približne na číslo 35. Pracovné pozície majú byť zamerané tak, ako doteraz, najmä na stavebné činnosti, výrub drevín pod vysokým napätím, či iné v závislosti od potrieb na trhu práce v rámci BBSK.



"Z perspektívneho hľadiska je potrebné rozšíriť stav zamestnancov o odborných pracovníkov z radu remeselných profesií, ktorí by doplnili schopnosti súčasných tak, aby bol sociálny podnik schopný realizovať aj veľké zákazky prevyšujúce hodnotu 100.000 eur," zdôraznil šéf kraja.