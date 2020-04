Na Sliači použijú asfalt s plastami

Sliač 2. apríla (TASR) – Slávnostným odovzdaním staveniska na Sliači sa dnes začala rekonštrukcia ciest vo Zvolenskom okrese, ktoré spadajú pod správu Banskobystrického samosprávneho kraja. Zhotoviteľom stavieb bude spoločnosť Viakorp, ktorá vyhrala súťaž, pri čom časť rekonštrukcií v kraji ukončila ešte v minulom roku.



"Len v okrese Zvolen bude kraj tento rok pokračovať v rekonštrukciách ciest v celkovej dĺžke takmer šesť kilometrov a v celkovej hodnote skoro 640 000 eur. Okrem cesty v samotnom Sliači pôjde tiež o úseky cesty Sliač – Sielnica, Sliač – Lukavica – Dolná Mičiná a Ostrá Lúka – Bacúrov," uviedol pre TASR predseda BBSK Ján Lunter.



Viakorp bude pokračovať tiež v rekonštrukciách ciest v ďalších siedmich okresoch kraja v celkovej hodnote približne päť miliónov eur.



Pri rekonštrukcii ciest na Sliači použije spoločnosť unikátnu technológiu, pri ktorej sa do asfaltového krytu pridávajú recyklované plasty.



"Životnosť takýchto povrchov je dlhšia ako pri bežných cestách. V zmesi sa nachádza 10 % recyklovaného plastu, ktorý pochádza väčšinou z plastového komunálneho a priemyselného odpadu. Pridávaním recyklovaných plastov do asfaltových ciest nezvyšujeme len kvalitu a životnosť takto zhotovených asfaltových povrchov, ale zároveň dokážeme zhodnotiť plastový odpad, ktorý by inak skončil na skládkach, spaľovniach alebo v mori," uviedol pri tejto príležitosti konateľ spoločnosti Ján Bohovic.



Použitie tejto technológie si BBSK vyskúšal už koncom roka 2018 neďaleko obce Tuhár v okrese Lučenec. "Na komunikácii v Sliači sa nám podarilo zhodnotiť sedem ton plastového odpadu, čo sa rovná 1,5 miliónu plastových obalov a ušetriť 13 ton oxidu uhličitého v ovzduší," doplnil Bohovic.



Už v prvý aprílový deň si stavenisko mosta cez Hron na ceste III/2379 v Nemeckej prevzala spoločnosť SMS z Banskej Bystrice, ktorá tam zrealizuje rekonštrukciu v celkovej hodnote 840 000 eur.



V priebehu roka budú prebiehať verejné obstarávania na rekonštrukcie ciest vo všetkých okresoch kraja za viac ako 28 miliónov eur. Z eurofondov by kraj rád získal ďalších 30 miliónov eur na rekonštrukciu ciest II/529, III/2724 – Brezno Poltár a II/585 a II/591 v okresoch Detva, Veľký Krtíš a Lučenec.



"Napriek tomu, že dnes je fungovanie celého sveta poznačené pandémiou nového koronavírusu, je dôležité, aby si samosprávny kraj plnil všetky svoje úlohy aj v čase krízy čo najlepšie. Zabezpečenie dobrých ciest pre obyvateľov k týmto úlohám jednoznačne patrí," uviedol Lunter s tým, že mu záleží na tom, aby sa ekonomika v kraji udržala v chode a aby firmy nemuseli prepúšťať.