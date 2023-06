Vo Vlkanovej začali s kompletnou rekonštrukciou mosta

Banská Bystrica 21. júna (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) začal v týchto dňoch s dlhoočakávanou rekonštrukciou mosta cez Hron v obci Vlkanová v Banskobystrickom okrese. Zhotoviteľom je víťaz verejnej súťaže, spoločnosť SMS, cena diela predstavuje takmer 786.000 eur vrátane DPH a práce by mali skončiť do novembra. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa Úradu BBSK Lenka Štepáneková.



Most vo Vlkanovej bol zaradený podľa jeho stavebnotechnického stavu do kategórie päť, čo znamená zlý. Kraj investuje do jeho obnovy z vlastného rozpočtu.



"Ide o kompletnú rekonštrukciu, v rámci ktorej sa osadia nové mostné závery, kompletne vymenia rímsy a zábradlia, či zosilnia základy. Cesty a mosty dostali kraje do svojej správy s obrovským investičným dlhom a bez adekvátneho financovania. Napriek tomu sa nám v uplynulom volebnom období podarilo zrekonštruovať rekordných viac ako 700 kilometrov ciest a stále pokračujeme," zdôraznil predseda BBSK Ondrej Lunter.



Podľa šéfa kraja v tomto roku v registri investícií na rekonštrukcie ciest a mostov majú vyčlenených viac ako 18 miliónov eur. BBSK na cesty a mosty čerpá aj zdroje z Európskej únie v sume presahujúcej 60 miliónov eur.



V súčasnosti premávku na moste riadi semafor striedavo, v jednom jazdnom pruhu. Počas rekonštrukcie prejdú po ňom len vozidlá do 3,5 tony a autobusy verejnej dopravy. Kamióny musia využiť obchádzkovú trasu cez Sliač, Veľkú Lúku a Hronsek.



"Celý náš tím sa pustil do stavebných prác s obrovským nasadením, aby sme odovzdali prvotriedne stavebné dielo a mohlo sa čo najskôr bezpečne využívať," dodal riaditeľ spoločnosti SMS Dalibor Novotný.