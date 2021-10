V Banskej Bystrici obnovujú Hutnú ulicu

Banská Bystrica 4. októbra (TASR) – Motoristi v Banskej Bystrici musia v týchto dňoch počítať s čiastočnými dopravnými obmedzeniami na sídlisku Fončorda, kde sa začalo s rekonštrukciou Hutnej ulice. Tá slúži ako príjazd pre obyvateľov a návštevníkov na najväčšie mestské športoviská - atletický Štadión SNP, krytú plaváreň Štiavničky a plážové kúpalisko. TASR o tom v pondelok informovala Zdenka Marhefková, hovorkyňa banskobystrického primátora.



„Dôvodom je nevyhovujúci technický stav vozovky, chodníka a odvodnenia cesty. Verejným obstarávaním sa podarilo samospráve ušetriť približne 170.000 eur,“ konštatovala hovorkyňa.



Rekonštrukcia plánovaného úseku cesty sa začína od križovatky so Švermovou ulicou, pokračuje popri čerpacej stanici, parkovisku až po „jednosmerku“ na ulici Cesta na štadión, ktorá vedie k nákupnému centru. Stavebné práce sa zamerajú na výmenu obrusnej a ložnej vrstvy asfaltobetónu, obrubníkov i zabezpečenie kvalitného odvodnenia komunikácie osadením nových kvalitnejších samonivelizačných uličných vpustí a poklopov.



„Cestu, na ktorej vysúťažený zhotoviteľ začína s frézovaním starého povrchu, sme doposiaľ udržiavali len vďaka lokálnym opravám. Preto som rád, že sa nám podarilo vyčleniť finančné prostriedky na obnovu rozsiahleho úseku, a aj z dôvodu organizácie Európskeho olympijského festivalu mládeže v budúcom roku zaradiť túto vozovku medzi priority. Verím, že konečný výsledok zlepší dopravnú situáciu v lokalite, skvalitní pohyb peších, motoristov a všetkých návštevníkov zrekonštruovaného Štadióna SNP, plavárne a ďalších športovísk v okolí,“ zdôraznil primátor Ján Nosko.



Súčasťou stavebných prác je tiež výstavba dvoch nových chodníkov, obnova priechodov pre chodcov s doplnením potrebného osvetlenia. Do telesa chodníkov sa má umiestniť multifunkčná "chránička" pre možné uloženie optických sietí alebo iných káblových vedení. V závere dôjde k obnove vodorovného a úprave zvislého dopravného značenia. Zhotoviteľ by mal práce ukončiť približne do dvoch mesiacov. Cena po verejnom obstarávaní by nemala presiahnuť sumu zhruba 243.800 eur s DPH.