BDI: Nemecká ekonomika by mohla vzrásť o 1 %, rizikom sú americké clá
BDI vyzval nemeckú vládu, aby sa v situácii rastúcej globálnej neistoty a hrozieb nových amerických ciel zamerala najmä na zvýšenie konkurencieschopnosti, hospodársky rast a pracovné miesta.
Autor TASR
Berlín 21. januára (TASR) - Nemecká ekonomika by mohla tento rok zaznamenať rast na úrovni 1 %, podmienkou však je, že nedôjde k zvýšeniu dovozných ciel zo strany USA. Uviedol to v stredu Spolkový zväz nemeckého priemyslu (BDI). Zároveň upozornil, že „výhľad pre nemecký priemysel je aj naďalej krehký“. Informovala o tom agentúra Reuters.
BDI vyzval nemeckú vládu, aby sa v situácii rastúcej globálnej neistoty a hrozieb nových amerických ciel zamerala najmä na zvýšenie konkurencieschopnosti, hospodársky rast a pracovné miesta. „Iba v prípade, že prioritou bude rast a posilnenie konkurencieschopnosti, dokážeme zastaviť zostupný trend v oblasti priemyselnej produkcie,“ povedal predseda BDI Peter Leibinger.
Podľa neho by priemyselná produkcia v Nemecku mala tento rok rásť slabším tempom než celková ekonomika. Kľúčové pre zvýšenie konkurencieschopnosti bude podľa Leibingera redukcia byrokracie, urýchlenie vydávania povolení pre nové priemyselné projekty a zavedenie flexibilnejších modelov, čo sa týka pracovného času.
