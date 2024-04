BDI: Priemyselná produkcia v Nemecku klesne pravdepodobne aj tento rok

Hannover 22. apríla (TASR) - Federácia nemeckého priemyslu (BDI) očakáva, že priemyselná produkcia v Nemecku zaznamená pokles aj v tomto roku. Na druhej strane, export by sa mal vyvíjať lepšie než v roku 2023. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Nemecký priemysel sa zatiaľ nezotavil zo šokov v oblasti dopytu a nákladov, extrémne vysokých cien energií v určitých obdobiach a inflácie," povedal prezident BDI Siegfried Russwurm na medzinárodnom veľtrhu Hannover Messe, ktorý sa začal v pondelok.



BDI odhaduje, že nemecká priemyselná produkcia klesne tento rok o 1,5 %, rovnakým tempom ako za rok 2023. Lepšie by sa však mala vyvíjať situácia v exporte. BDI predpokladá, že vývoz bude tento rok v porovnaní s tým minulým stagnovať, zatiaľ čo vlani objem exportu zaznamenal pokles o 1,5 %.



Asociácia nemeckého strojárskeho priemyslu (VDMA) v tejto súvislosti informovala, že prepad zahraničných objednávok síce už dosiahol svoje dno, produkcia by však mala pokračovať v tomto roku v poklese. Naďalej predpokladá, že rozsah poklesu dosiahne 4 %. "Stále tu pôsobia výrazné negatívne faktory," povedal na margo odhadov vývoja priemyselnej produkcie predseda VDMA Karl Haeusgen.