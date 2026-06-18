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BDR Thermea spustí vo Vranove nad Topľou výrobu v júli
Aktuálne prebieha v závode testovacia prevádzka a pokračuje nábor zamestnancov.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 18. júna (TASR) - Spoločnosť BDR Thermea začne vo Vranove nad Topľou s výrobou v júli. Nový závod bude vyrábať komponenty pre vykurovacie systémy založené na tepelných čerpadlách. Ako vo štvrtok počas otvorenia závodu uviedol jeho riaditeľ Eduard Horbaľ, v súčasnosti v ňom pracuje približne 50 ľudí.
„V podstate sú to hlavne technickí pracovníci a malá skupina výrobných pracovníkov, ktorí budú ďalej zodpovední za rozbeh výroby,“ priblížil Horbaľ. V najbližších mesiacoch plánuje spoločnosť zvýšiť počet zamestnancov na približne 150 až 200. V dlhodobom horizonte má závod vytvoriť až 750 pracovných miest. Ďalšie rozširovanie bude podľa firmy závisieť od vývoja trhu a nábehu výroby.
Aktuálne prebieha v závode testovacia prevádzka a pokračuje nábor zamestnancov. Firma potrebuje najmä špecifické profesie, predovšetkým zváračov a spájkovačov. „Máme kontakty s miestnymi školami aj inštitúciami, ktoré nám v tomto pomáhajú,“ doplnil.
Vranovský závod je podľa spoločnosti moderným výrobným závodom s pokročilou automatizáciou a digitálnymi systémami. Navrhnutý je tak, aby sa výroba dokázala flexibilne prispôsobovať meniacim sa podmienkam na trhu a umožnila postupný nábeh výroby. CEO spoločnosti BDR Thermea Tjarko Bouman uviedol, že hoci trh v súčasnosti zažíva krátkodobé výkyvy spôsobené ekonomickými podmienkami a politickými faktormi, spoločnosť zostáva pri svojich dlhodobých plánoch. „Táto fabrika nám umožňuje prispôsobiť sa dnešným podmienkam na trhu a zároveň byť plne pripravení rozširovať výrobu v čase, keď porastie dopyt po udržateľných vykurovacích riešeniach,“ povedal s tým, že spoločnosť plánuje vo Vranove pôsobiť aj v nasledujúcich desaťročiach.
Primátor mesta Ján Ragan verí, že nový závod prispeje k zníženiu odchodu ľudí za prácou mimo regiónu. „Tým, že nábeh výroby bude postupný, verím, že uplatnenie nájdu naši ľudia. Jednak sa môžu vrátiť niektorí, ktorí pracujú mimo okresu, a zároveň stredné školy budú postupne dodávať svojich absolventov,“ uviedol. Doplnil, že mesto má v priemyselnom parku pripravené projektové práce na ďalšiu halu s rozlohou približne 16.000 štvorcových metrov. „Hľadá sa investor, hľadá sa nájomca, ak by bol, hneď sa môže začať stavať ďalšia hala,“ dodal primátor.
Na spoluprácu sa pripravujú aj stredné školy v regióne. Riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou Marián Smolák uviedol, že škola už so spoločnosťou rokuje o možnostiach praktickej prípravy žiakov. „Máme aj stretnutia s firmou a sme nastavení tak, že už aj nejakých absolventov tu máme, programátorov CNC strojov. Sme na ceste k podpísaniu memoranda o spolupráci,“ povedal.
Spoločnosť BDR Thermea získala v roku 2024 štátnu investičnú pomoc na podporu výroby tepelných čerpadiel a nádrží z nehrdzavejúcej ocele.
„V podstate sú to hlavne technickí pracovníci a malá skupina výrobných pracovníkov, ktorí budú ďalej zodpovední za rozbeh výroby,“ priblížil Horbaľ. V najbližších mesiacoch plánuje spoločnosť zvýšiť počet zamestnancov na približne 150 až 200. V dlhodobom horizonte má závod vytvoriť až 750 pracovných miest. Ďalšie rozširovanie bude podľa firmy závisieť od vývoja trhu a nábehu výroby.
Aktuálne prebieha v závode testovacia prevádzka a pokračuje nábor zamestnancov. Firma potrebuje najmä špecifické profesie, predovšetkým zváračov a spájkovačov. „Máme kontakty s miestnymi školami aj inštitúciami, ktoré nám v tomto pomáhajú,“ doplnil.
Vranovský závod je podľa spoločnosti moderným výrobným závodom s pokročilou automatizáciou a digitálnymi systémami. Navrhnutý je tak, aby sa výroba dokázala flexibilne prispôsobovať meniacim sa podmienkam na trhu a umožnila postupný nábeh výroby. CEO spoločnosti BDR Thermea Tjarko Bouman uviedol, že hoci trh v súčasnosti zažíva krátkodobé výkyvy spôsobené ekonomickými podmienkami a politickými faktormi, spoločnosť zostáva pri svojich dlhodobých plánoch. „Táto fabrika nám umožňuje prispôsobiť sa dnešným podmienkam na trhu a zároveň byť plne pripravení rozširovať výrobu v čase, keď porastie dopyt po udržateľných vykurovacích riešeniach,“ povedal s tým, že spoločnosť plánuje vo Vranove pôsobiť aj v nasledujúcich desaťročiach.
Primátor mesta Ján Ragan verí, že nový závod prispeje k zníženiu odchodu ľudí za prácou mimo regiónu. „Tým, že nábeh výroby bude postupný, verím, že uplatnenie nájdu naši ľudia. Jednak sa môžu vrátiť niektorí, ktorí pracujú mimo okresu, a zároveň stredné školy budú postupne dodávať svojich absolventov,“ uviedol. Doplnil, že mesto má v priemyselnom parku pripravené projektové práce na ďalšiu halu s rozlohou približne 16.000 štvorcových metrov. „Hľadá sa investor, hľadá sa nájomca, ak by bol, hneď sa môže začať stavať ďalšia hala,“ dodal primátor.
Na spoluprácu sa pripravujú aj stredné školy v regióne. Riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou Marián Smolák uviedol, že škola už so spoločnosťou rokuje o možnostiach praktickej prípravy žiakov. „Máme aj stretnutia s firmou a sme nastavení tak, že už aj nejakých absolventov tu máme, programátorov CNC strojov. Sme na ceste k podpísaniu memoranda o spolupráci,“ povedal.
Spoločnosť BDR Thermea získala v roku 2024 štátnu investičnú pomoc na podporu výroby tepelných čerpadiel a nádrží z nehrdzavejúcej ocele.