Francúzsko nezmierni obranu práv rybárov pri diskusii o brexite

Paríž 29. júla (TASR) - Francúzsko nezmierni svoju tvrdú obranu práv rybárov na rokovaniach o brexite. Stále sa však domnieva, že obchodná dohoda s Britániou je možná. Vyhlásil to vo štvrtok nový francúzsky minister pre európske záležitosti Clément Beaune.



„Neakceptujeme dohodu za hocijakú cenu,“ uviedol vo svojom prvom verejnom komentári od vymenovania v nedeľu (26. 7.) pre rozhlasovú stanicu France Inter Radio. „Žiadna dohoda je lepšia ako zlé riešenie,“ povedal a dodal, že dosiahnutie dohody by bolo najlepším výsledkom pre všetky zúčastnené strany.



Európska únia (EÚ) minulý týždeň po ďalšom kole rozhovorov označila šance na zabezpečenie dohody o voľnom obchode do jesene za „nepravdepodobné“. Londýn naopak tvrdí, že sa dá dosiahnuť v septembri.



Francúzsko patrí medzi tzv. pobrežné štáty, ktoré sa snažia udržať pre rybárov z EÚ právo loviť v britských vodách aj po uplynutí prechodného obdobia koncom tohto roka.



Beaune, ktorý sám seba opisuje ako anglofila, pôsobil ako európsky poradca prezidenta Emmanuela Macrona predtým, ako sa stal ministrom pre európske záležitosti. Radil Macronovi pri rokovaniach o brexite od referenda v roku 2016. Pre rozhlasovú stanicu povedal, že Francúzsko bude „neústupné“ v otázke rybolovu a nenechá sa zastrašovať počas vyjednávaní.



„Neklamme sa, ak nebude žiadna dohoda, bude to zložitý problém,“ skonštatoval a upozornil, že v tomto prípade bude potrebné pripraviť reakciu a finančne podporiť rybárov. Dodal však, že „zatiaľ tam nie sme“.