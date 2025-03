Becík a Čaučík chcú prehodnotiť likvidáciu chovov

Bratislava 27. marca (TASR) - Podpredseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Branislav Becík (Hlas-SD) i člen výboru Marián Čaučík (KDH) sa prihovárajú za prehodnotenie likvidácie zdravých chovov v ochrannom pásme na Žitnom ostrove. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) na štvrtkovom rokovaní výboru deklaroval, že vydávanie preventívnych opatrení v súvislosti s výskytom slintačky a krívačky necháva na odborníkov. Poukázal na silnú koncentráciu veľkých chovov v zasiahnutej časti južného Slovenska.



„Nikde nie je nariadené, aby sme v rámci likvidácie postihnutých zón likvidovali zdravé chovy,“ zdôraznil Becík, ktorý toto opatrenie nepovažuje za správne. Usmrcovanie hospodárskych zvierat v trojkilometrovej vzdialenosti od ohniska nákazy nie je bežné ani podľa Čaučíka. Pýta sa, na základe akého právneho základu bolo takéto opatrenie vydané.



„Nepodceňujme to. Ja nedávam rozhodnutia. Rozhodnutia dávajú odborníci. My sme na to, aby sme to manažovali,“ reagoval Takáč s tým, že mimo zasiahnutých fariem bolo usmrtených 54 kusov hospodárskych zvierat. Minister ďalej na výbore potvrdil, že sa na Slovensku vyskytol rovnaký typ vírusu slintačky a krívačky ako v Maďarsku.



V reakcii na informácie o pootvorených nákladných autách smerujúcich s usmrtenými zvieratami do žilinskej kafilérie uviedol, že autá odchádzajú z fariem zatvorené a stopercentne dezinfikované. V medializovaných prípadoch išlo podľa jeho slov pravdepodobne o technické zlyhanie.



Doplnil, že výskyt slintačky a krívačky je potvrdený v štyroch chovoch na juhu Slovenska. Podozrenia z prípadného rozšírenia nákazy na ďalšie chovy aktuálne neeviduje. Zopakoval, že okrem kompenzácií pre veľké chovy bolo prijaté aj rozhodnutie o čo najrýchlejšom odškodňovaní drobných chovateľov. Pri vypĺňaní dotazníka im budú pomáhať zamestnanci agrorezortu.



Hlavný veterinárny lekár SR Martin Chudý avizuje vytvorenie dodatočnej reštrikčnej zóny v Trnavskom, Bratislavskom a Nitrianskom kraji v trvaní minimálne dvoch mesiacov. Preventívne opatrenia boli na Slovensku podľa jeho slov realizované okamžite po zistení nákazy v Maďarsku. „Ľudia musia byť extrémne disciplinovaní,“ zdôraznil.