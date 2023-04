Becík: V SR sú desiatky tisíc ton kontaminovaného obilia z Ukrajiny

Bratislava 17. apríla (TASR) – Zachytenie 1500 ton ukrajinského obilia, kontaminovaného zvyškami pesticídov, je iba špičkou ľadovca a na Slovensku sa nachádzajú desiatky tisíc ton obilia z Ukrajiny, ktoré nespĺňa hygienické normy. Na pondelňajšej tlačovej konferencii to tvrdil člen predsedníctva mimoparlamentnej strany Hlas-SD a predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík.



"V ľudskej reči to znamená, že na Slovensku máme milióny kilogramov kontaminovanej múky," povedal Becík. Dodal, že nejde o oficiálne informácie. Hlas-SD preto podľa neho bude žiadať informácie, koľko ton múky a obilia bolo za posledný rok dovezených z Ukrajiny, koľko ton múky a pšenice prešlo kontrolou, kde sa kontaminovaná múka nachádza, a ako sa občan dozvie, že múka, ktorú má doma, je kontaminovaná. "Toto sú základné otázky, na ktoré chceme dostať všetci odpoveď," povedal Becík.



Nie je podľa neho jasné, kde kontaminovaná múka skončila a dodal, že múka z ukrajinskej pšenice sa deklaruje ako slovenská. Zároveň je pravdepodobné, že sa s kontaminovanou pšenicou kŕmili aj napríklad kurence, a tak sa reziduá chemických látok mohli dostať aj ďalej do potravinového reťazca.



Strana Hlas-SD preto žiada okamžité zriadenie špeciálneho vyšetrovacieho a kontrolného výboru na pôde poľnohospodárskeho výboru Národnej rady (NR) SR. Becík zároveň vyzval, aby sa domáce mlyny začali orientovať na slovenskú produkciu obilia.