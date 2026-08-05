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Belgičania žiadajú o viac úverov na úsporné energetické opatrenia
Febelfin pripomenul tiež, že kým spotrebiteľské úvery na nákup vozidiel so spaľovacím motorom v druhom štvrťroku 2026 klesli, naopak, podiel financovania ekologických motorových vozidiel rástol.
Autor TASR
Brusel 5. augusta (TASR) - Spotrebiteľské úvery na úsporné energetické opatrenia v druhom štvrťroku 2026 mierne vzrástli uprostred prudko rastúcich cien ropy v dôsledku vojnového stavu na Blízkom východe. Na informácie Belgického združenia finančného sektora (Febelfin) upozornila televízna stanica RTBF, informuje bruselský spravodajca TASR.
Podľa údajov Febelfin v druhom štvrťroku 2026 bolo prostredníctvom bánk poskytnutých 8950 spotrebiteľských úverov na energeticky úsporné investície, ako je inštalácia tepelných čerpadiel, solárnych panelov alebo dodatočná tepelná izolácia domácností.
To predstavuje nárast počtu tohto typu úverov o 1,4 % voči prvému štvrťroku a dosiahnutie podobného stavu v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2025.
„Tento trend sa prejavuje v kontexte pripomínajúcom energetickú krízu z roku 2022. Súčasný trend je poznačený napätím súvisiacim so situáciou na Blízkom východe. Na rozdiel od roku 2022 sa však toto napätie nepremietlo do porovnateľného nárastu dopytu po úveroch na úsporu energie. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2022 pozorujeme pokles o 43 % v počte úverov a o 14,4 % v ich hodnote,“ opísal situáciu Febelfin.
Celkovo bolo v druhom štvrťroku 2026 na rekonštrukcie zamerané na energetické úspory poskytnutých necelých 20.400 nových spotrebiteľských úverov, čo predstavuje 5,2-percentný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2025. Toto číslo zahŕňa investície do opatrení na úsporu energie aj úvery určené na financovanie všeobecných rekonštrukčných prác.
Febelfin pripomenul tiež, že kým spotrebiteľské úvery na nákup vozidiel so spaľovacím motorom v druhom štvrťroku 2026 klesli, naopak, podiel financovania ekologických motorových vozidiel naďalej rástol.
Podľa údajov Febelfin v druhom štvrťroku 2026 bolo prostredníctvom bánk poskytnutých 8950 spotrebiteľských úverov na energeticky úsporné investície, ako je inštalácia tepelných čerpadiel, solárnych panelov alebo dodatočná tepelná izolácia domácností.
To predstavuje nárast počtu tohto typu úverov o 1,4 % voči prvému štvrťroku a dosiahnutie podobného stavu v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2025.
„Tento trend sa prejavuje v kontexte pripomínajúcom energetickú krízu z roku 2022. Súčasný trend je poznačený napätím súvisiacim so situáciou na Blízkom východe. Na rozdiel od roku 2022 sa však toto napätie nepremietlo do porovnateľného nárastu dopytu po úveroch na úsporu energie. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2022 pozorujeme pokles o 43 % v počte úverov a o 14,4 % v ich hodnote,“ opísal situáciu Febelfin.
Celkovo bolo v druhom štvrťroku 2026 na rekonštrukcie zamerané na energetické úspory poskytnutých necelých 20.400 nových spotrebiteľských úverov, čo predstavuje 5,2-percentný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2025. Toto číslo zahŕňa investície do opatrení na úsporu energie aj úvery určené na financovanie všeobecných rekonštrukčných prác.
Febelfin pripomenul tiež, že kým spotrebiteľské úvery na nákup vozidiel so spaľovacím motorom v druhom štvrťroku 2026 klesli, naopak, podiel financovania ekologických motorových vozidiel naďalej rástol.