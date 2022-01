Belgická ekonomika sa po prepade v roku 2020 zotavila

Brusel 30. januára (TASR) - Ekonomika Belgicka zrýchlila v poslednom kvartáli minulého roka tempo rastu na takmer 6 %. To prispelo k výraznému zotaveniu hospodárstva z prepadu v roku 2020, spôsobeného nástupom pandémie nového koronavírusu a protipandemickými opatreniami. Poukázali na to predbežné údaje, ktoré koncom týždňa zverejnila belgická centrálna banka.



Hrubý domáci produkt (HDP) Belgicka vzrástol v 4. štvrťroku medziročne o 5,6 % po 4,9-percentnom raste v predchádzajúcom kvartáli. Bolo to druhé najvyššie tempo rastu od začiatku pandémie, pričom výrazne prekonalo aj vývoj v celom roku 2019, teda pred nástupom koronakrízy. Prekonal ho iba rast v 2. štvrťroku, ktorý predstavoval 15,1 %, čo bol najmä dôsledok nízkej porovnávacej základne.



Oproti predchádzajúcemu štvrťroku zaznamenala belgická ekonomika v poslednom kvartáli minulého roka rast o 0,5 %. V porovnaní s vývojom v predchádzajúcom štvrťroku sa tak tempo rastu výrazne spomalilo, keď v 3. kvartáli rast dosiahol 2 %. Prekonal však očakávania trhov, ktoré počítali so spomalením na 0,4 %.



Najmä vďaka medziročnému vývoju ekonomiky od 2. štvrťroka, v ktorom sa vrátila k rastu, dosiahol rast belgického hospodárstva za celý minulý rok 6,1 %. Vykompenzoval tak pokles v pandemickom roku 2020, v ktorom belgická ekonomika klesla o 5,7 %.