Belgická ekonomika v 3. štvrťroku prudko vzrástla

Brusel 30. novembra (TASR) - Ekonomika Belgicka zaznamenala v 3. kvartáli výrazné zotavenie a dostala sa tak z technickej recesie. Poukázali na to v pondelok zverejnené údaje belgickej centrálnej banky.



Podľa Národnej banky Belgicka vzrástla ekonomika v 3. štvrťroku medzikvartálne o 11,4 % po prepade v 2. kvartáli o 11,8 %. V 1. kvartáli zaznamenala belgická ekonomika pokles o 3,4 %, čo znamená, že v 2. štvrťroku skĺzla do technickej recesie. Tá je definovaná ako dva kvartály hospodárskeho poklesu po sebe.



Pod zotavenie v 3. kvartáli sa podpísalo najmä oživenie domáceho dopytu, keď domáca spotreba vyskočila o 16,4 %. Firemné investície sa zvýšili o 7,3 % a verejné investície vzrástli o 20,7 %. Dovoz sa zvýšil o 14,3 % a vývoz o 13,3 %.



V medziročnom porovnaní však ekonomika stále zaostáva. Oproti 3. štvrťroku minulého roka klesla ekonomika Belgicka o 4,5 %. Oproti vývoju v 2. kvartáli sú to však podstatne lepšie čísla, keďže v 2. štvrťroku pokles dosiahol 13,9 %.