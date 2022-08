OpenWay zachránila ruský platobný systém aj napriek sankciám

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Brusel 17. augusta (TASR) - Belgická spoločnosť OpenWay, architekt platformy digitálneho bankovníctva Way4, má veľkú zásluhu na fungovaní ruského finančného sektora, a to aj napriek medzinárodným sankciám proti Rusku v roku 2014 uvaleným pre nezákonnú anexiu Krymského polostrova a sankcie zavedené po tohoročnej ruskej invázii na Ukrajinu. Uviedli v stredu internetové noviny The Brussels Times.Belgický denník upozornil na vyšetrovanie, ktoré zverejnili noviny Ukrajinska Pravda, a podľa ktorého za menej ako desať rokov jedna z popredných belgických spoločností v oblasti platobného styku vytvorila základy systému, ktorý Rusku umožňuje sa vyhýbať sankciám a zachovať si funkčné on-line bankovníctvo pre spotrebiteľov.Vyšetrovanie ukrajinských úradov naznačilo, že belgická spoločnosť vytvorila sériu fiktívnych spoločností a štruktúr, aby mohla pokračovať vo svojom podnikaní v Rusku, pričom priamo spolupracovala aj so štátnymi ruským bankami zo sankčného zoznamu EÚ.Podľa tohto zdroja príbeh "temnej histórie" belgickej spoločnosti siaha až do roku 2014. Po anexii Krymu ako prvá ruská banka vstúpila na finančný trh na anektovanom území banka RNKB, jeden z partnerov OpenWay. Aby sa vyhla sankciám a udržala si spoluprácu a obchod s ruskou bankou, OpenWay založila "ruského sprostredkovateľa", firmu OV Integracija. O tri roky neskôr belgická spoločnosť uzavrela 12 zmlúv s RNKB, pričom využila svojho ruského sprostredkovateľa a aj maltskú schránkovú spoločnosť OpenWay Service, ktorá je priamo kontrolovaná hlavnou podnikovou štruktúrou OpenWay Group.Po udalostiach na Ukrajine v roku 2014, keď spoločnosti Visa a Mastercard prestali poskytovať svoje služby ruským bankám, technológia OpenWay pomohla vytvoriť nový alternatívny platobný systém "Mir", ktorý sa stal základom ruského národného systému platobných kariet.Na ruskom systéme Mir vytvorenom spoločnosťou OpenWay je založený celý platobný systém Ruska. Prevažná väčšina domácich transakcií v Rusku v súčasnosti využíva platobný systém Mir, upozornil The Brussels Times.A neplatí to len pre Rusko, lebo táto platobná platforma sa už zavádza aj mimo hraníc krajiny, čo umožňuje ruským cestujúcim využívať svoje peniaze v zahraničí a dovolenkovať v krajinách, ako Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko či Vietnam. V auguste belgicko-ruský platobný systém prijme aj päť tureckých bánk, čo už potvrdil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, čo bude dobrou správou pre desiatky tisíc ruských turistov v Turecku.The Brussels Times uviedol, že úzka spolupráca s ruskými bankami stavia belgickú spoločnosť do rozporu s medzinárodnými sankciami voči ruskému finančnému sektoru. Vo svojej augustovej tlačovej správe spoločnosť oznámila, že predala svoju ruskú dcérsku spoločnosť a už nevykonáva obchody v Rusku. Avšak skutočnosť je taká, že OpenWay predala svoju ruskú dcérsku spoločnosť niektorým ruským zamestnancom spoločnosti, ktorí udržiavajú pri chode platobný systém Mir. OpenWay neopustil úplne ruský trh, tento krok by podľa belgického denníka ochromil ruský platobný systém.V praxi to znamená, že hlavné sankcionované banky ako Sberbank, Alfa Bank, VTB Bank, VEB Bank a RNKB aj naďalej využívajú platformu OpenWay a je viac ako pravdepodobné, že Rusko používa belgickú technológiu aj na vyplácanie miezd príslušníkom ruských ozbrojených síl, ktorí sa aktívne podieľajú na vojne a vojnových zločinoch na Ukrajine.Spoločnosť OpenWay uvádza, že nemôže "ani legálne, ani technicky" prinútiť bývalých zákazníkov v používaní softvéru, ktorý si v minulosti zakúpili, nainštalovali a prevádzkovali na vlastnej infraštruktúre.Noviny Ukrajinska Pravda však upozornili, že veľká časť vrcholového manažmentu OpenWay v Bruseli sú v skutočnosti ruskí štátni príslušníci a bolo by naivné veriť, že nevedia o tom, že ruské banky pokračujú v prevádzke systému vyvinutom belgickou spoločnosťou.