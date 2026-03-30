Belgická medziročná inflácia sa v marci zvýšila
Belgické ceny energií boli v marci medziročne nižšie o 4,41 %.
Autor TASR
Brusel 30. marca (TASR) - Medziročná inflácia v Belgicku v marci vzrástla na 1,65 % z februárovej úrovne 1,45 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Belgické ceny energií boli v marci medziročne nižšie o 4,41 %. V predošlom mesiaci však boli energie v krajine medziročne lacnejšie až o 7,89 %. Motorové palivá totiž medziročne zdraželi o 11,9 %. Tempo rastu cien dopravy sa zrýchlilo na 5 % z februárových 1,6 %. Oblečenie a obuv oproti marcu minulého roka zdraželi o 3,3 % po tom, ako sa ich ceny vo februári medziročne zvýšili o 1 %. Zrýchlil sa aj rast cien rekreácie a kultúry (na 5,3 % zo 4,5 %) a cien zdravotníctva (na 6,6 % zo 6,5 %).
Medzimesačne sa belgické spotrebiteľské ceny v marci zvýšili o 0,12 %, čiže menej výrazne ako vo februári, keď medzimesačne stúpli o 0,54 %.
Belgické ceny energií boli v marci medziročne nižšie o 4,41 %. V predošlom mesiaci však boli energie v krajine medziročne lacnejšie až o 7,89 %. Motorové palivá totiž medziročne zdraželi o 11,9 %. Tempo rastu cien dopravy sa zrýchlilo na 5 % z februárových 1,6 %. Oblečenie a obuv oproti marcu minulého roka zdraželi o 3,3 % po tom, ako sa ich ceny vo februári medziročne zvýšili o 1 %. Zrýchlil sa aj rast cien rekreácie a kultúry (na 5,3 % zo 4,5 %) a cien zdravotníctva (na 6,6 % zo 6,5 %).
Medzimesačne sa belgické spotrebiteľské ceny v marci zvýšili o 0,12 %, čiže menej výrazne ako vo februári, keď medzimesačne stúpli o 0,54 %.