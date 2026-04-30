Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 30. apríl 2026Meniny má Anastázia
< sekcia Ekonomika

Belgická vláda začala rokovania o prevzatí jadrových elektrární

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Medňanský

Autor TASR
aktualizované 
Brusel 30. apríla (TASR) - Belgická vláda začala rokovania o prevzatí všetkých jadrových elektrární v krajine a s okamžitou platnosťou nariadila zastavenie ich demontáže. Vláda sa rozhodla pre bezpečnú, cenovo dostupnú a udržateľnú energiu s menšou závislosťou od dovozu fosílnych palív a väčšou kontrolou nad vlastným zásobovaním, napísal vo štvrtok premiér Bart De Wever na sociálnej sieti X. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Energetický koncern Engie zároveň oznámil podpísanie memoranda o porozumení, týkajúceho sa exkluzívnych rokovaní s belgickým štátom. Ide o prevzatie siedmich reaktorov, príslušného personálu, všetkých dcérskych spoločností jadrových elektrární, ako aj všetkých súvisiacich aktív a pasív vrátane povinností, týkajúcich sa vyraďovania z prevádzky a demolácie, priblížila spoločnosť. Základná dohoda by sa podľa jej vyhlásenia mala dosiahnuť do októbra.

Belgický parlament minulý rok v máji veľkou väčšinou hlasov zrušil rozhodnutie z roku 2003 o postupnom ukončení využívania jadrovej energie. De Weverova vláda navyše plánuje výstavbu nových jadrových elektrární.
