Belgická vláda začala rokovania o prevzatí jadrových elektrární
Energetický koncern Engie zároveň oznámil podpísanie memoranda o porozumení, týkajúceho sa exkluzívnych rokovaní s belgickým štátom.
Autor TASR,aktualizované
Brusel 30. apríla (TASR) - Belgická vláda začala rokovania o prevzatí všetkých jadrových elektrární v krajine a s okamžitou platnosťou nariadila zastavenie ich demontáže. Vláda sa rozhodla pre bezpečnú, cenovo dostupnú a udržateľnú energiu s menšou závislosťou od dovozu fosílnych palív a väčšou kontrolou nad vlastným zásobovaním, napísal vo štvrtok premiér Bart De Wever na sociálnej sieti X. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Energetický koncern Engie zároveň oznámil podpísanie memoranda o porozumení, týkajúceho sa exkluzívnych rokovaní s belgickým štátom. Ide o prevzatie siedmich reaktorov, príslušného personálu, všetkých dcérskych spoločností jadrových elektrární, ako aj všetkých súvisiacich aktív a pasív vrátane povinností, týkajúcich sa vyraďovania z prevádzky a demolácie, priblížila spoločnosť. Základná dohoda by sa podľa jej vyhlásenia mala dosiahnuť do októbra.
Belgický parlament minulý rok v máji veľkou väčšinou hlasov zrušil rozhodnutie z roku 2003 o postupnom ukončení využívania jadrovej energie. De Weverova vláda navyše plánuje výstavbu nových jadrových elektrární.
