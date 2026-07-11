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Belgické cesty od júla 2027 spoplatnia
Ročný poplatok za používanie belgických diaľnic a regionálnych ciest sa bude líšiť v závislosti od typu vozidla.
Autor TASR
Brusel 11. júla (TASR) - Belgicko od mája budúceho roka spoplatní svoje cesty pre domáce aj zahraničné vozidlá. Na pláne zavedenia elektronickej vinety sa v piatok (10. 7.) dohodli tri regióny krajiny, a to Flámsko, Valónsko a región Bruselu. Vinetu bude možné kúpiť online alebo na čerpacích staniciach. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá cituje belgickú tlačovú agentúru Belga.
Ročný poplatok za používanie belgických diaľnic a regionálnych ciest sa bude líšiť v závislosti od typu vozidla. Za elektromobily sa bude platiť najnižšia sadzba, ktorú stanovili na 90 eur ročne. Za staršie a naftové vozidlá sa bude ročne platiť viac, a to až do sumy 125 eur.
K dispozícii budú aj krátkodobé vinety platné od jedného dňa do dvoch mesiacov. Motocykle a autobusy za používanie belgických ciest nebudú musieť platiť.
Niektoré podrobnosti plánu ešte nie sú dokončené vrátane toho, či belgickí motoristi získajú daňové úľavy prostredníctvom zmien v daňovom systéme krajiny.
Ročný poplatok za používanie belgických diaľnic a regionálnych ciest sa bude líšiť v závislosti od typu vozidla. Za elektromobily sa bude platiť najnižšia sadzba, ktorú stanovili na 90 eur ročne. Za staršie a naftové vozidlá sa bude ročne platiť viac, a to až do sumy 125 eur.
K dispozícii budú aj krátkodobé vinety platné od jedného dňa do dvoch mesiacov. Motocykle a autobusy za používanie belgických ciest nebudú musieť platiť.
Niektoré podrobnosti plánu ešte nie sú dokončené vrátane toho, či belgickí motoristi získajú daňové úľavy prostredníctvom zmien v daňovom systéme krajiny.