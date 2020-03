Belgické liehovary prechádzajú výrobu dezinfekčných prostriedkov

Wichelen 21. marca (TASR) - Belgické liehovary sa rozhodli prispieť svojim dielom v boji proti novému koronavírusu a namiesto ginu začali produkovať dezinfekčné prostriedky.



Belgická vláda v piatok (20. 3.) oznámila, že pre nemocnice urgentne uvoľní 1 miliardu eur. V krajine do piatka večera potvrdili 2257 infikovaných a 37 úmrtí.



Na situáciu zareagovali aj liehovary Rubbens a namiesto ginu začali vyrábať prostriedky určené na dezinfekciu rúk a povrchov. "Nemocnice nám vyvolávajú, že potrebujú alkohol," povedal manažér firmy Hendrik Beck. "Minulý týždeň sme ešte fľaškovali gin. Teraz plníme fľaše alkoholom určeným na dezinfekciu. Nikdy by som tomu neveril, ale sme radi, že môžme našim ľuďom pomôcť," dodal s tým, že denne vyprodukujú približne 10.000 litrov dezinfekčných prostriedkov.



Karanténa, ktorú zaviedlo aj Belgicko, zasiahla popri ďalších firmách aj liehovary, uviedol Beck. Predaj dezinfekcie je tak čiastočnou náhradou finančných škôd.



"Nový koronavírus znamená pre našu spoločnosť nemalé ekonomické straty. Naše bary a reštaurácie sme museli zatvoriť," povedal Beck. "Nový produkt nám umožní situáciu aspoň čiastočne zmierniť, boli by sme však omnoho radšej, keby sa všetko čo najskôr vrátilo do starých koľají," dodal.



Podobný krok urobila aj liehovarnícka spoločnosť De Moor v meste Aalst a čoskoro svoju výrobu upraví aj spoločnosť Filliers v Deinze, ktorá je jednou z najväčších liehovarníckych firiem v Belgicku.