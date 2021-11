Belgické prístavy sa dohodli s Čile na dovoze vodíka

Brusel 5. novembra (TASR) - Belgické námorné prístavy Antverpy a Zeebrugge podpísali v piatok memorandum o porozumení s Čile. Budúca dohoda by mala zabezpečiť intenzívnu spoluprácu Belgicka a Čile pri preprave vodíka medzi západnou Európou a touto latinskoamerickou krajinou. Uviedla to tlačová agentúra Belga.



K podpisu memoranda došlo v rámci prebiehajúcej klimatickej konferencie COP26 v Glasgowe. Podľa predstaviteľov oboch belgických prístavov dovoz čistého vodíka do Európy bude vhodným riešením, ktoré umožní prechod na ekologickejšiu výrobu v rôznych sektoroch hospodárstva.



"Táto spolupráca umožní odstrániť posledné bariéry a medzery s cieľom efektívneho spustenia ekologickej výroby vodíka, vytvorenia logistického reťazca medzi kontinentmi a organizácie dodávok medzi belgickými prístavmi a vnútrozemím," uviedli predstavitelia prístavov v tlačovej správe.



Belgická strana v memorande o porozumení vyjadrila záujem spolupracovať na strategickej otázke vytvorenia koridoru medzi oboma krajinami na prepravu zeleného vodíka alebo jeho derivátov vyrábaných v Čile a prepravovaných do belgických prístavoch s cieľom uspokojiť európsky dopyt po ekologickej surovine.



Prístavy Antverpy a Zeebrugge oznámili, že sa chcú zapojiť do belgického a európskeho environmentálneho úsilia ponúknutím svojej infraštruktúry, know-how a sietí schopných rozmiestniť veľké objemy vodíka na európskom kontinente. Orgány oboch belgických prístavov a čilské ministerstvo energetiky sa dohodli na pravidelnej spolupráci na výmene poznatkov, skúseností a informácií s cieľom čo najlepšie preskúmať možnosti tejto spolupráce.



Belgicko sa na COP26 dohodlo aj s Namíbiou o spolupráci v oblasti výroby zeleného vodíka. Ten bude Belgicko z Namíbie dovážať. Belgická federálna vláda minulý týždeň schválila národnú stratégiu, vďaka ktorej by sa Belgicko malo stať európskym centrom pre dovoz a tranzit obnoviteľného vodíka.



Európska komisia, ktorá v apríli tohto roka prijala stratégiu EÚ pre vodík, uvádza, že vodík možno použiť ako surovinu alebo zdroj energie v priemyselných a chemických procesoch, v leteckej, námornej a nákladnej cestnej doprave a vykurovacích zariadeniach, v dekarbonizujúcich odvetviach, v ktorých priama elektrifikácia nie je technologicky možná alebo konkurencieschopná, ako aj pri uskladňovaní energie na prípadné vyváženie energetického systému.