Belgické spoločnosti láka spolupráca s obranným priemyslom

Brusel 11. júna (TASR) - Najmenej 195 belgických technologických spoločností, ktoré v súčasnosti nepôsobia v obrannom sektore, zvažuje aktívnejší vstup do obranného priemyslu. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v stredu zverejnilo združenie technologických firiem Agoria a Belgický bezpečnostný a obranný priemysel (BSDI). Na správu denníka The Brussels Times upozornil spravodajca TASR.



Denník pripomenul, že Agoria a BSDI robili prieskum naprieč belgickými technologickými spoločnosti v apríli a máji. Zo 414 doručených odpovedí záujem o rozšírenie svojich aktivít do obranného priemyslu prejavilo 47,1 % podnikov.



Spomedzi celkovo 195 spoločností ochotných sa angažovať v oblasti obrany 75,4 % pôsobí vo Flámsku, 28,2 % vo Valónsku a 10,8 % v regióne Brusel, viaceré z nich však vyvíjajú svoje činnosti naprieč regiónmi federácie.



Primárnou oblasťou ich záujmu je výskum a vývoj v oblasti obrany. Takmer tri štvrtiny (72 %) spoločností, ktoré chcú expandovať do obranného sektora, plánujú vyrábať obranné systémy, komponenty a softvér a 43 % sa zameriava na vývoj nových technológií.



Takmer všetky firmy (96 %) sa zameriavajú na produkty s dvojakým použitím, vhodné pre civilné aj vojenské aplikácie.



Tretina (32,8 %) zainteresovaných spoločností vyjadrila nádej, že do piatich rokov vygeneruje viac ako 10 % svojich príjmov práve vďaka spojeniu s obranným sektorom.



Podľa denníka The Brussels Times však firmy čelia trom hlavným výzvam. Po prvé, 62,6 % respondentov považuje sektor obrany za zložitý, ktorý si vyžaduje viac konzultácií s úradmi. Po druhé, vyše 25 % podnikov so záujmom o sektor obrany uvádza ťažkosti so zabezpečením dostatočného financovania a do tretice, 19,5 % z nich verí, že bude potrebovať pomoc pri vývoze svojich produktov.



Prekážkou je aj nedostatok certifikácií, ktoré poskytujú prístup k dôverným informáciám počas výberových konaní.



Belgické úrady plánujú zvýšiť rozpočtové výdavky na obranu najskôr na 2 % a potom na úroveň 5 %, čo je cieľom NATO, do ktorého Belgicko patrí. Uprostred súčasnej napätej geopolitickej klímy to z obranného sektora robí veľmi atraktívneho partnera pre mnohé domáce spoločnosti.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)