Belgickí maloobchodníci kritizujú dohodu EÚ o platobných službách
Brusel 3. decembra (TASR) - Minulý týždeň vyjednávači Európskeho parlamentu (EP) a Rady EÚ (členské štáty) dosiahli predbežnú dohodu o platobných službách. Cieľom je harmonizovať tieto služby, posilniť predchádzanie podvodom v EÚ. Zároveň to umožní výber 100 až 150 eur v hotovosti aj v maloobchodných predajniach bez uskutočnenia nákupu, čo kriticky vnímajú belgickí maloobchodníci, informuje bruselský spravodajca TASR.
Belgická televízna stanica RTBF v stredu pripomenula, že medzi opatreniami navrhovanej legislatívy EÚ je aj možnosť výberu 100 až 150 eur v maloobchodných predajniach, a to aj bez uskutočnenia nákupu. Proti tomuto ustanoveniu sa v utorok v Belgicku postavila Federácia nezávislých podnikov a malých a stredných podnikov (SDI).
Podľa predbežnej dohody medzi inštitúciami EÚ má opatrenie za cieľ „zaručiť lepší prístup k hotovosti, najmä v odľahlých a vidieckych oblastiach“. SDI však upozornila, že malé podniky riskujú, že sa stanú „finančnými sprostredkovateľmi proti svojej vôli“. Požiadavka ponúkať výbery od 100 do 150 eur podľa SDI prinúti maloobchodníkov mať vždy po ruke väčšie množstvo hotovosti, čo bude mať za následok ich väčšiu prevádzkovú záťaž a hrozí aj zvýšené riziko krádeží. Federácia uznáva, že prístup k hotovosti sa stáva otázkou „finančnej inklúzie“, tvrdí však, že tento prechod sa nemôže uskutočniť na úkor maloobchodníkov.
Novú európsku legislatívu ešte musia schváliť poslanci Európskeho parlamente aj ministri členských krajín (Rada EÚ), a preto SDI vyzýva belgické a európske orgány, aby zaistili bezpečnosť podnikov prostredníctvom špecifickej podpory, poskytli im kompenzácie za zvýšenú prevádzkovú záťaž, zaručili, že maloobchodníci nebudú zodpovední v prípade napadnutia alebo krádeže súvisiacej s novou požiadavkou nariadenia o platobných službách a aby objasnili presný rozsah povinností maloobchodníkov a malých a stredných podnikov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
