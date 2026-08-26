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Belgickí pestovatelia zemiakov hlásia slabšiu úrodu
V kontexte krízy, zapríčinenej počasím, sa cena hranolčekov, ponúkaných koncovým spotrebiteľom, pravdepodobne zvýši.
Autor TASR
Brusel 26. augusta (TASR) - Belgickí pestovatelia zemiakov koncom augusta hlásia katastrofálnu úrodu, čo môže viesť k zvýšeniu cien obľúbených hranolčekov v celej krajine. Uvádza sa to v stredajšej reportáži tlačovej agentúry AFP, na ktorú upozornil spravodajca TASR.
Pestovatelia zemiakov upozornili, že najprv koncom jari prišli dažde so silnými búrkami, ktoré zmäkčili pôdu. O niekoľko týždňov rovnako ako v iných častiach Európy nastali veľké horúčavy a pretrvávajúce sucho. V dôsledku toho sa pôda zmenila na kompaktnú tvrdú masu a zemiaky nemohli dýchať a rásť.
Problémom mnohých belgických farmárov je, že pestujú zemiaky druhu Bintje, označované za klenoty Belgicka, ktoré sú ideálne na premenu na dlhé a estetické hranolčeky obľubované zákazníkmi a predajcami. Mesiac pred zberom úrody, ktorý sa očakáva okolo 20. septembra, však tieto zemiaky nie sú väčšie ako dlaň, hoci nič na svojej povestnej chuti nestratili.
Belgicko je popredný svetový vývozca mrazených hranolčekov a obchodovanie so zemiakmi reguluje podľa presných pravidiel. Pred zberom úrody farmári a producenti rokujú o objemoch dodávok aj o cenách.
AFP upozornila na farmársku rodinu Comijnovcov, ktorá pestuje zemiaky na 500 hektároch plochy a dohodnuté objednávky musí plniť. Aby to bolo možné, Comijnovci použijú zásoby zemiakov z minulého roka, keď bola úroda zemiakov viac ako bohatá.
„Začali sme ich najskôr vyhadzovať, aby sme uvoľnili miesto pre tohtoročnú úrodu. Ale teraz sa nám oplatí ich skladovanie,“ povedal farmár Stephane Comijn pre AFP, stojac pred chladiarenským skladom nastaveným na 10 stupňov Celzia, kde rodina hromadí hory zemiakov zozbieraných v roku 2025. „To ale nepostačí. Budeme musieť použiť aj odrody nižšej kvality. Ľudia v obchodoch s hranolčekmi sa potom sťažujú, ale ťažko im vysvetliť, že je to vinou sucha, nechápu to,“ vysvetlil farmár.
V kontexte krízy, zapríčinenej počasím, sa cena hranolčekov, ponúkaných koncovým spotrebiteľom, pravdepodobne zvýši. Bernard Lefebvre, ktorý zastupuje 4500 predajní, ponúkajúcich hranolčeky v Belgicku, je presvedčený, že vyššie ceny budú realitou. „Po správach o chorobách v kráľovskej rodine druhou najhoršou správou pre Belgičanov je to, že cena jednej porcie hranolčekov porastie,“ opísal situáciu pre AFP.
Lefebvre, predseda Národnej únie vyprážaných zemiakov, ktorý v tomto odvetví pôsobí 25 rokov, upozornil na širšiu perspektívu pestovania zemiakov v Belgicku. „Vždy je tu nejaký problém - buď je zemiakov priveľa ako minulý rok a v dôsledku toho cena zemiakov prudko klesne a producenti hovoria o katastrofe, alebo je to opačný extrém. Ale aj napriek tomu sa nám z roka na rok darí prežívať,“ uviedol Lefebvre.
Pestovatelia zemiakov upozornili, že najprv koncom jari prišli dažde so silnými búrkami, ktoré zmäkčili pôdu. O niekoľko týždňov rovnako ako v iných častiach Európy nastali veľké horúčavy a pretrvávajúce sucho. V dôsledku toho sa pôda zmenila na kompaktnú tvrdú masu a zemiaky nemohli dýchať a rásť.
Problémom mnohých belgických farmárov je, že pestujú zemiaky druhu Bintje, označované za klenoty Belgicka, ktoré sú ideálne na premenu na dlhé a estetické hranolčeky obľubované zákazníkmi a predajcami. Mesiac pred zberom úrody, ktorý sa očakáva okolo 20. septembra, však tieto zemiaky nie sú väčšie ako dlaň, hoci nič na svojej povestnej chuti nestratili.
Belgicko je popredný svetový vývozca mrazených hranolčekov a obchodovanie so zemiakmi reguluje podľa presných pravidiel. Pred zberom úrody farmári a producenti rokujú o objemoch dodávok aj o cenách.
AFP upozornila na farmársku rodinu Comijnovcov, ktorá pestuje zemiaky na 500 hektároch plochy a dohodnuté objednávky musí plniť. Aby to bolo možné, Comijnovci použijú zásoby zemiakov z minulého roka, keď bola úroda zemiakov viac ako bohatá.
„Začali sme ich najskôr vyhadzovať, aby sme uvoľnili miesto pre tohtoročnú úrodu. Ale teraz sa nám oplatí ich skladovanie,“ povedal farmár Stephane Comijn pre AFP, stojac pred chladiarenským skladom nastaveným na 10 stupňov Celzia, kde rodina hromadí hory zemiakov zozbieraných v roku 2025. „To ale nepostačí. Budeme musieť použiť aj odrody nižšej kvality. Ľudia v obchodoch s hranolčekmi sa potom sťažujú, ale ťažko im vysvetliť, že je to vinou sucha, nechápu to,“ vysvetlil farmár.
V kontexte krízy, zapríčinenej počasím, sa cena hranolčekov, ponúkaných koncovým spotrebiteľom, pravdepodobne zvýši. Bernard Lefebvre, ktorý zastupuje 4500 predajní, ponúkajúcich hranolčeky v Belgicku, je presvedčený, že vyššie ceny budú realitou. „Po správach o chorobách v kráľovskej rodine druhou najhoršou správou pre Belgičanov je to, že cena jednej porcie hranolčekov porastie,“ opísal situáciu pre AFP.
Lefebvre, predseda Národnej únie vyprážaných zemiakov, ktorý v tomto odvetví pôsobí 25 rokov, upozornil na širšiu perspektívu pestovania zemiakov v Belgicku. „Vždy je tu nejaký problém - buď je zemiakov priveľa ako minulý rok a v dôsledku toho cena zemiakov prudko klesne a producenti hovoria o katastrofe, alebo je to opačný extrém. Ale aj napriek tomu sa nám z roka na rok darí prežívať,“ uviedol Lefebvre.