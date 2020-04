Pandémia zasiahla aj belgických výrobcov veľkonočných sladkostí

Brusel 12. apríla (TASR) - Za normálnych okolností je Veľká noc najrušnejším a najziskovejším obdobím roka pre výrobcov slávnych belgických čokolád, ktorí chrlia vajíčka, zajačiky a darčekové balenia sladkostí pre turistov aj miestnych obyvateľov. Rok 2020 však nie je normálnym rokom. Pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené rozsiahle blokády všetko zmenili.



„Normálne mávame v tomto období plné ruky práce,“ skonštatoval Laurent Gerbaud, ktorý pracuje sám vo svojej bruselskej prevádzke, kde balí do škatuliek dobroty na rozvoz do domácností.



„Ako potravinársky podnik som mohol nechať obchod otvorený. Snažil som sa tri dni, ale bola to katastrofa,“ povedal agentúre AFP vo svojom obchode v centre belgického hlavného mesta.



Gerbaudov obchod má dobrú polohu v blízkosti turistickej múzejnej štvrte a za bežných okolností jeho tovar vo výklade priláka veľa okoloidúcich. No tento rok jeho veľkonočné tržby klesli o 90 %, keďže svet čelí pandémii a aj Belgičania musia zostať doma, okrem nevyhnutných pochôdzok.



V lepších časoch zamestnáva podnikateľ šesť ľudí na plný úväzok a 25 študentov, no teraz už nedokáže zaplatiť ani jedného z nich.



Aktuálny pokles predaja mu pripomína lokalizované blokády po teroristických útokoch v roku 2015, až na to, že tentoraz blokády potrvajú oveľa dlhšie.



„Pokiaľ ide o tzv. cash flow, udržím sa do polovice mája,“ uviedol a dodal, že sa môže spoliehať iba na on-line objednávky. „Potom sa to veľmi skomplikuje, ale musím byť optimistický,“ doplnil.



Gerbaudovi sa podarilo predať svoje veľkonočné vajíčka a snaží sa nájsť odbyt aj pre čokoládové tyčinky a kandizované ovocie. Sladkosti s krémovou náplňou by však nevydržali dlho čerstvé, takže ich venoval zdravotníkom.



Podľa cechu výrobcov čokolády Choprabisco belgickí cukrári poslali do nemocníc od vypuknutia pandémie 13 miliónov vajec, zajačikov a sladkostí.



Vedúci združenia Guy Gallet hovorí, že Veľká noc zvyčajne predstavuje 15 až 30 % ročných tržieb pre jeho členov, takže vírus nemohol prísť v horšom čase.



Čokoláda patrí spolu s pivom, vafľami a hranolčekmi medzi turistami vyhľadávané belgické pochúťky. Pandémia však tvrdo zasiahla turistické obchody, a zvlášť letiskové darčekové obchody, ktorých obrat klesol takmer na nulu.



Len on-line predaj drží výrobcov sladkostí nad vodou, pretože Belgičania sa snažia spríjemniť si "domáce väzenie" sladkými dobrotami.



Mimo turistických častí v pokojnej vilovej štvrti na juhu mesta miestni producenti evidujú väčší záujem o sladkosti. Jerome Grimonpon má svoj obchodík stále otvorený, ale otváracie hodiny sú skrátené a zákazníci majú povolený vstup iba v určitom čase. No aj keď sa dopyt pred sviatkami zvýšil, stále je približne polovičný, ako by bol za normálnych okolností. Môže sa však spoľahnúť na podporu miestnych. „Ľudia stále občas chodia von, aby si nakúpili potraviny, a nie som ďaleko od supermarketov,“ povedal.